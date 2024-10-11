Суди в Україні у більшості випадків скасовують штрафи від ТЦК: основні причини, — Опендатабот

З кожним місяцем в Україні більшає справ щодо штрафів від ТЦК, зазначають аналітики моніторингового сервісу. У жовтні вже розглянуто 34 подібних справи.

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З червня по жовтень поточного року, вже після введення нових правил та штрафів за порушення правил військового обліку, українські суди розглянули щонайменше 314 справ про оскарження штрафів від ТЦК. Про це повідомляє сервіс моніторингу Опендатабот.

Як зазначається, подібних справ більшає: якщо в червні їх було лише 10, то у вересні кількість звернень досягла 148.

У жовтні вже розглянуто 34 справи.

Опендатабот проаналізував деякі справи й встановив, що у більшості випадків суди залишаються на боці позивачів та скасовують штрафи.

Три основні причини скасування штрафів:

недотримання ТЦК процедури накладення штрафу;

відсутність переконливих доказів вчинення порушень громадянами;

штрафи накладаються за період, коли нові норми ще не набули чинності, що є підставою для їх скасування.

Як зазначають у сервісі, з початку року на примусове виконання передано майже 12 тисяч штрафів за порушення військового обліку.

Нагадаємо, що військовозобов'язані, які не з'являються до ТЦК за повісткою, ухиляються від взяття на облік чи не оновлюють свої дані, можуть отримати штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Також Фокус писав, що Міноборони сформувало та відправило 70 тисяч повісток "Укрпошті" для оповіщення військовозобовʼязаних громадян про виклики до ТЦК та СП.