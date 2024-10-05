"Рандомайзер" і помилки в алгоритмах формування: що не так з повістками, які відправляють поштою

За допомогою Реєстру військовозобовʼязаних Міноборони формує повістки. Вони містять електронні підписи начальників ТЦК та СП і мають QR-код, який можна перевірити камерою смартфона або застосунком "Резерв+".

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Міноборони сформувало та відправило 70 тисяч повісток "Укрпошті" для оповіщення військовозобовʼязаних громадян про виклики до ТЦК та СП. Про це повідомило видання Ukrainian Military Pages з посиланням на джерела.

Повістки були сформовані Міноборони за допомогою Реєстру військовозобов'язаних. Документи підписані електронними підписами начальників ТЦК та мають QR-код, який можна перевірити камерою смартфона та застосунком "Резерв+".

Видання зауважило, що в алгоритмах формування повісток виявлені певні помилки. Зокрема, документи формуються й на військовозобовʼязаних українців, які мають бронювання чи відстрочку, та тих, хто вже призваний на військову службу.

Проте поки невідомо, як працює механізм відбору повісток. У ЗМІ наголосили, що раніше заявили про принцип "лотереї" — "рандомайзер", який випадково обиратиме серед військовозобов'язаних, які відповідають вимогам мобілізації.

Нагадаємо, військова адвокатка Дар'я Панфілова заявила, що повістка повинна надсилатися рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення. Зокрема, на відправленні повинен бути штрихкодовий ідентифікатор оператора поштового зв’язку, прізвище, ім’я та по батькові, адреса громадянина.

Раніше стало відомо, що Міноборони запроваджує новий формат повісток з QR-кодом. За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, нині тестується функціональність нововведення.