"Укрпошта" почала розсилати повістки на Прикарпатті, — Івано-Франківський ТЦК

Після отримання повістки чоловіки призовного віку мають з'явитися до ТЦК протягом 14 днів. В іншому разі будуть притягнуті до адміністративної відповідальності.

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"Укрпошта" почала розсилати військовозобов'язаним повістки на Прикарпатті. Про це повідомили в Івано-Франківському центрі комплектування.

Зазначається, що всі документи підписані електронними підписами начальників ТЦК і містять унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду.

"Повістки надсилатимуться за наявними домашніми адресами військовозобов'язаних", — зазначили в ТЦК.

Також повідомляється, що після отримання повістки чоловіки призовного віку мають з'явитися до ТЦК протягом 14 днів. В іншому разі їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності.

"ТЦК передає дані в поліцію для розшуку особи", — ідеться в повідомленні.

"Укрпошта" розсилає повістки Фото: Скриншот

Раніше в Харківському ТЦК заявили, що силова мобілізація є "міфом". Начальник мобілізаційного відділу Харківського ОТЦК і СП Сергій Романенко сказав, що ті епізоди, які з'являються в мережі, дискредитують тільки військкомати.

Також повідомлялося, що Міноборони хоче змінити обов'язки 17-річних хлопців. Пропонується дати молодим українцям сім місяців на те, щоб вони стали на військовий облік. Будуть доступні два варіанти, як це зробити, а порушників планують штрафувати.