За неявку штраф від 17 тисяч грн: Міноборони хоче змінити обов'язки 17-річних хлопців

Пропонується дати молодим українцям сім місяців на те, щоб вони стали на військовий облік. Будуть доступні два варіанти, як це зробити, а порушників планують штрафувати.

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Міністерство оборони пропонує змінити порядок постановки на військовий облік і скасувати комісії з питань взяття на нього. Про це з посиланням на проєкт Кабміну 2 жовтня повідомили у "Судово-юридичній газеті".

Також пропонується виключити норми про те, що органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та заклади освіти щороку мають подавати до ТЦК списки громадян, які підлягають взяттю на облік.

Мобілізація 2024: що зміниться для призовників

Після змін відповідальність за подання інформації про себе для того, щоб встати на облік, лежатиме на самих призовниках. Зробити це можна буде дистанційно — через застосунок "Резерв+" — або безпосередньо через ТЦК. Порушників хочуть карати штрафом у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

У законопроєкті 12076 пропонується встановити, що щороку хлопці, яким у цей рік виповнюється 17 років, мають у період з 1 січня до 31 липня встати на облік. Зробити це можна через онлайн-ідентифікацію та уточнення даних в Електронному кабінеті призовника або ж шляхом візиту у районний військкомат з необхідними документами.

Мобілізація 2024: в яких випадках можна не ставати на облік

Поважними причинами для того, щоб не сходити у ТЦК та не підтвердити інформацію через "Резерв+", вважатимуться такі:

хвороба;

перешкода стихійного характеру;

проживання або перебування в окупації або зоні бойових дій;

інші обставини, які позбавили такої можливості.

Хлопці, які не встануть у вказаний період на облік, будуть взяті лише після особистого візиту у ТЦК з одночасним притягненням до відповідальності, за умови досягнення 18-річчя. Тобто їх зобов’яжуть сплатити штраф.

Нагадаємо, юристи Євгенія Камишева та Руслан Мельник пояснили, чому українцям віком до 25 років можуть вручити повістку.

Нардеп та член оборонного комітету Ради Роман Костенко заявив, що ситуація з мобілізацією погіршилась, і виступив за зниження мобілізаційного віку.