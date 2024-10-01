Мобілізація пішла на спад: є потреба в зниженні віку для призову до ЗСУ, — Костенко

За словами народного депутата, необхідно брати в армію правильних людей, а не всіх підряд. Є проблема, адже мобілізують "обмежено придатних", а тому на полі бою "нікого немає".

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Ситуація з мобілізацією погіршилася порівняно з тим, що було. Про це в коментарі "Радіо НВ" розповів військовослужбовець ЗСУ, народний депутат, член комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко.

За його словами, у Кабміні за комунікацію з суспільством щодо мобілізації відповідає Міністерство оборони. Незважаючи на заяви міністра оборони Рустема Умерова, ситуація з мобілізацією стала гіршою. А тому необхідно ухвалювати рішення.

Роман Костенко про мобілізацію (дивитися з 16 хвилини)

Костенко вважає, що верховний головнокомандувач і міністр оборони повинні взяти на себе відповідальність, щоб зайнятися цим питанням. Необхідно працювати над мотивацією людей йти в армію, а також знижувати мобілізаційний вік.

"Якщо ми в такому темпі будемо "спускати на гальмах", то в нас скоро мобілізація взагалі піде в мінус". А якщо ще й Росія проведе мобілізацію, то я не знаю, що будуть робити. Це дуже серйозне питання", — розповів Костенко.

За його словами, необхідно брати в армію правильних людей, а не всіх підряд. Є проблема, адже мобілізують "обмежено придатних", а тому на полі бою "нікого немає".

"Найбільша проблема в тому, що ми набираємо всіх підряд, а потім... У нас найбільша армія, а на полі бою нікого немає, адже набираємо обмежено придатних", — сказав Костенко.

Нагадаємо, Кабмін дозволив військовим частинам призивати добровольців без участі ТЦК. У Міноборони заявили, що командири військових частин отримали повноваження видавати направлення на ВЛК і комплектувати бойові частини добровольцями.