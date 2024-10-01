Кабмін дозволив військовим частинам призивати добровольців без участі ТЦК, — Міноборони

У Міноборони заявили, що командири військових частин отримали повноваження видавати направлення на ВЛК і комплектувати бойові частини добровольцями.

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Військові частини отримали право проводити мобілізацію резервістів і військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити. Про це повідомили в Міністерстві оборони.

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Зазначається, що відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів України. Так, військовозобов'язані та резервісти-добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до ТЦК.

У Міноборони заявили, що командири військових частин отримали повноваження:

видавати направлення на військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби;

комплектувати бойові частини добровольцями, які бажають служити за призовом під час мобілізації.

Як повідомляється, список військових частин, командири яких зможуть здійснювати призов добровольців, визначатиме Генеральний штаб.

"Ми максимально ефективно використовуємо мотивацію українців захищати свою державу від російської збройної агресії, даючи змогу потрапити на військову службу саме в той підрозділ, який обрали. Бригади отримали інструменти, про які вже давно просили — проводити якісний рекрутинг, результатом якого є адресний призов добровольців", — заявив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, постанова є інструментом, який дає змогу суттєво зменшити час рекрутингу та гарантує, що кожен і кожна людина зможе приєднатися туди, де її бажання й уміння збігаються з потребами оборони.

У Міноборони заявили, що ухвалена урядом постанова вносить зміни до Порядку проведення призову на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 16.05.2024 № 560.

Раніше у ВРУ розповіли, коли розглянуть законопроєкт, що забороняє мобілізацію до 25 років. Міністерство оборони розіслало ТЦК директиву, в якій зазначило, що громадяни віком до 25 років мобілізації не підлягають. Але іноді таких людей все ж таки можуть призвати до армії, тому, зазначила народна депутатка Ірина Борзова, цю колізію необхідно законодавчо врегулювати.