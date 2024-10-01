Українцям надсилають повістки поштою: як каратимуть за неявку у ТЦК

Юрист Дмитро Франчук підтвердив, що новий метод вручення повісток — законний. Він пояснив, як діяти, якщо у поштовій скриньці з’явилась повістка.

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Українцям почали відправляти повістки поштою. Чи можна їх ігнорувати та як уникнути проблем у такому випадку, у коментарі "РБК-Україна" пояснив адвокат Дмитро Франчук.

Повістки поштою — це законно?

Юрист підкреслив, що таке вручення повісток — цілком законне. Нині цей спосіб інформування військовозобов’язаних про виклик у ТЦК дозволений за законом.

Важливо, що повістка вважається врученою, навіть якщо підпису отримувача на ній так і не з’явилось. Відповідальність за те, щоб отримати сповіщення, лежить на самому військовозобов’язаному.

Як карають за ігнорування повістки поштою?

Неявка за повісткою веде до:

адміністративної відповідальності — штрафу за ухилення від військової служби;

кримінальної відповідальності — в окремих випадках можуть засудити за ухилення від мобілізації;

обмеження прав — наприклад, на виїзд за кордон.

Прийшла повістка поштою: що робити

Адвокат порадив для початку уважно прочитати повістку, щоб зрозуміти, чого вона вимагає. Наступним кроком має бути візит у ТЦК в призначену дату й час. Вже у військкоматі можна буде уточнити всі деталі.

Якщо у військовозобов’язаного виникли якісь питання або сумніви, йому слід звернутись до юриста або працівників ТЦК.

Нагадаємо, представник Івано-Франківського обласного ТЦК Андрій Мороз попередив, що військовозобов’язаних, які не оновили свої дані, розшукує поліція. Такі люди вважаються порушниками військового обліку.

У 80 ОДШБр показали, як виглядає підготовка мобілізованих до боїв. У бригаді наголосили, що чутки про миттєве відправлення людей "на нуль" неправдиві.