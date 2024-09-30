Військовозобов'язані, які не оновили дані, перебувають у розшуку, — ТЦК

В Івано-Франківському обласному ТЦК пояснили, що порушників військового обліку притягують до адміністративної відповідальності, актуалізують їх дані у ТЦК і відправляяють на ВЛК.

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Військовозобов’язані, які не оновили свої військово-облікові дані або не мають відповідних документів, вважаються порушниками обліку та перебувають у розшуку поліції. Тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника Івано-Франківського ТЦК і СП Андрій Мороз в інтерв’ю "Західному кур'єру", де розповів про процес виявлення таких осіб.

Як виявляють порушників

Чимало військовозобов'язаних вже оновили свої облікові дані, але є ті, хто цього не зробив і таким чином порушив закон. За словами Мороза, ці люди перебувають у розшуку поліції, а працівники ТЦК щодня виявляють їх під час заходів з оповіщення і передають правоохоронним органам.

Крім того, порушниками вважаються особи, які не мають військово-облікових документів або використовують документи старого зразка.

"Всі вони перебувають у розшуку і щоденно виявляються нашими працівниками. Ми передаємо їх представникам поліції, їх притягують до адмінвідповідальності", — зазначив Мороз.

Вони також передаються поліції для притягнення до адміністративної відповідальності. Після цього їхні дані оновлюються, і, якщо особа підлягає мобілізації, вона проходить медкомісію.

Оновлення облікових даних

Закон №10449, що набув чинності 18 травня 2024 року, а також постанова Кабміну №560 спростили процес оновлення даних військовозобов'язаних. Завдяки цим змінам ТЦК тепер має доступ до актуальної інформації про місце реєстрації та контакти військовозобов’язаних, що полегшує вручення повісток.

З 18 травня 2024 року всі чоловіки від 18 до 60 років зобов'язані завжди мати при собі військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу представників ТЦК, поліції або прикордонників. Ті, хто не оновив дані до 16 липня 2024 року, повинні зробити це, інакше на них накладається штраф.

Зміни у законодавстві дають можливість ТЦК і СП зібрати актуальні дані про військовозобов’язаних і внести їх в систему "Оберіг".

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