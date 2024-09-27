Мобілізація в Україні: як студенту отримати відстрочку на період навчання

Адвокат Дмитро Дончак зазначив, що основним документом для підтвердження статусу студента є довідка з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

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В Україні продовжують діяти загальна мобілізація та воєнний стан, які подовжені до 9 листопада. Це означає, що чоловіки призовного віку можуть отримувати повістки. Однак деякі категорії громадян, зокрема студенти мають право на відстрочку від мобілізації. Адвокат Дмитро Дончак роз'яснив, як студентам правильно оформити відстрочку.

Для цього потрібно особисто подати заяву до територіального центру комплектування (ТЦК), використовуючи шаблон з додатка №4 постанови КМУ № 560. До заяви треба додати необхідні документи з переліку, наведеного в додатку №5 цієї ж постанови.

Рекомендовано підготувати два примірники заяви: один із додатками для ТЦК, а на другому — ставлять відмітку про реєстрацію. Комісія ТЦК протягом семи днів розглядає заяву і приймає рішення щодо відстрочки або її відмови. Результат повідомляють телефоном або електронною поштою.

Основним документом для підтвердження статусу студента є довідка з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), яку видає навчальний заклад. У ній має бути зазначено, що студент отримує наступний рівень освіти, відповідно до положень частини 2 статті 10 Закону України "Про освіту".

Нагадаємо, відстрочка від мобілізації надається українцям максимум на 90 днів. Коли набуде чинності новий указ президента про продовження терміну мобілізації і воєнного стану, чоловіки знову заново оформлятимуть відстрочку, або ж вона продовжиться через єдиний державний реєстр.

25 вересня народний депутат від фракції "Голос" Роман Костенко заявив, що Україні доведеться знизити призовний вік, якщо Росія проведе загальну мобілізацію.