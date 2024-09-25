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"Великий виклик": в Україні можуть знизити призовний вік, — нардеп (відео)

Боєць ЗСУ
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook | Народний депутат розповів, що змусить Україну змінити закон про мобілізацію (ілюстративне зображення)

За словами Романа Костенка, Кремль поки що не наважується проводити загальну мобілізацію, але якщо це станеться, тоді ЗСУ зіткнуться з певними труднощами. Доведеться змінювати норми закону.

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Україні може знадобитися знову знизити призовний вік, якщо Росія ухвалить рішення провести загальну мобілізацію. Про це в ефірі Radio NV заявив народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

За його словами, наразі точаться розмови про те, що Кремль не наважується оголошувати загальну мобілізацію, адже боїться наслідків і реакції населення, однак події можуть повернутися так, що Москва все ж таки піде на такий крок. Тоді над Україною нависне сильніша загроза.

"У нас так виглядає, що ми зараз на піку того, що ми ухвалили, той самий закон (про мобілізацію, — ред.). І залишиться знову переприймати, прибирати звідти все те, що ми там залишали, — тих, хто доглядає (за близькими родичами з інвалідністю — ред.), це вже кардинальні заходи. Знижувати призовний вік і всі ці речі, які потрібні будуть, якщо Росія надумає збільшити свій контингент", — заявив Роман Костенко.

Народний депутат додав, що для досягнення серйозних цілей, а не окупації маленьких населених пунктів, необхідний особовий склад. Росія ж набирає на місяць приблизно стільки ж людей, скільки й втрачає.

"Але й ми набираємо людей стільки, щоб ледь-ледь їм протистояти. І якщо вони кардинально [змінять свої підходи], нам потрібно буде реагувати. Це буде дуже великий виклик", — продовжив Роман Костенко.

Нагадаємо, 19 вересня повідомлялося, що в розвідці Британії проаналізували здатність російського президента Володимира Путіна збільшити армію. Аналітики нагадали, що це третій подібний указ глави Кремля з моменту початку повномасштабної війни. Великі втрати та проблеми з призовом перешкоджатимуть планам Москви.

Також повідомлялося, що Володимир Путін набирає до ЗС РФ 180 тисяч осіб, але не зможе їх забезпечити, про що написали в Business Insider. Президент Росії наказав збільшити чисельність російської армії і зробити її другою за чисельністю після Китаю. Але експерти сумніваються, що економіка РФ зможе її забезпечувати.