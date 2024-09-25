"Великий виклик": в Україні можуть знизити призовний вік, — нардеп (відео)

За словами Романа Костенка, Кремль поки що не наважується проводити загальну мобілізацію, але якщо це станеться, тоді ЗСУ зіткнуться з певними труднощами. Доведеться змінювати норми закону.

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Україні може знадобитися знову знизити призовний вік, якщо Росія ухвалить рішення провести загальну мобілізацію. Про це в ефірі Radio NV заявив народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

За його словами, наразі точаться розмови про те, що Кремль не наважується оголошувати загальну мобілізацію, адже боїться наслідків і реакції населення, однак події можуть повернутися так, що Москва все ж таки піде на такий крок. Тоді над Україною нависне сильніша загроза.

"У нас так виглядає, що ми зараз на піку того, що ми ухвалили, той самий закон (про мобілізацію, — ред.). І залишиться знову переприймати, прибирати звідти все те, що ми там залишали, — тих, хто доглядає (за близькими родичами з інвалідністю — ред.), це вже кардинальні заходи. Знижувати призовний вік і всі ці речі, які потрібні будуть, якщо Росія надумає збільшити свій контингент", — заявив Роман Костенко.

Народний депутат додав, що для досягнення серйозних цілей, а не окупації маленьких населених пунктів, необхідний особовий склад. Росія ж набирає на місяць приблизно стільки ж людей, скільки й втрачає.

"Але й ми набираємо людей стільки, щоб ледь-ледь їм протистояти. І якщо вони кардинально [змінять свої підходи], нам потрібно буде реагувати. Це буде дуже великий виклик", — продовжив Роман Костенко.

Нагадаємо, 19 вересня повідомлялося, що в розвідці Британії проаналізували здатність російського президента Володимира Путіна збільшити армію. Аналітики нагадали, що це третій подібний указ глави Кремля з моменту початку повномасштабної війни. Великі втрати та проблеми з призовом перешкоджатимуть планам Москви.

Також повідомлялося, що Володимир Путін набирає до ЗС РФ 180 тисяч осіб, але не зможе їх забезпечити, про що написали в Business Insider. Президент Росії наказав збільшити чисельність російської армії і зробити її другою за чисельністю після Китаю. Але експерти сумніваються, що економіка РФ зможе її забезпечувати.