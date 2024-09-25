"Большой вызов": в Украине могут снизить призывной возраст, — нардеп (видео)

По словам Романа Костенко, Кремль пока что не решается проводить всеобщую мобилизацию, но если это произойдет, тогда ВСУ столкнутся с определенными трудностями. Придется менять нормы закона.

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Украине может понадобиться снова снизить призывной возраст, если Россия примет решение провести всеобщую мобилизацию. Об этом в эфире Radio NV заявил народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, сейчас продолжаются разговоры о том, что Кремль не решается объявлять всеобщую мобилизацию, ведь боится последствий и реакции населения, однако события могут повернуться так, что Москва все же пойдет на такой шаг. Тогда над Украиной нависнет более сильная угроза.

"У нас так выглядит, что мы сейчас на пике того, что мы приняли, тот же закон (о мобилизации, — ред.). И останется снова перепринимать, убирать оттуда все то, что мы там оставляли, — тех, кто ухаживает (за близкими родственниками с инвалидностью — ред.), это уже кардинальные меры. Снижать призывной возраст и все эти вещи, которые нужны будут, если Россия надумает увеличить свой контингент", — заявил Роман Костенко.

Народный депутат добавил, что достижения серьезных целей, а не оккупацию маленьких населенных пунктов, необходим личный состав. Россия же набирает в месяц примерно столько же людей, сколько и теряет.

"Но и мы набираем людей столько, чтобы едва-едва им противостоять. И если они кардинально [изменят свои подходы], нам нужно будет реагировать. Это будет очень большой вызов", — продолжил Роман Костенко.

Напомним, 19 сентября сообщалось, что в разведке Британии проанализировали способность российского президента Владимира Путина увеличить армию. Аналитики напомнили, что это третий подобный указ главы Кремля с момента начала полномасштабной войны. Большие потери и проблемы с призывом будут препятствовать планам Москвы.

Также сообщалось, что Владимир Путин набирает в ВС РФ 180 тысяч человек, но не сможет их обеспечить, о чем написали в Business Insider. Президент России приказал увеличить численность российской армии и сделать ее второй по численности после Китая. Но эксперты сомневаются, что экономика РФ сможет ее обеспечивать.