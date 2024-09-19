Путин набирает в ВС РФ 180 тысяч человек, но не сможет их обеспечить, — Business Insider

Президент России приказал увеличить численность российской армии и сделать ее второй по численности после Китая. Но эксперты сомневаются, что экономика РФ сможет ее обеспечивать.

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Президент России Владимир Путин хочет нарастить вооруженные силы своей страны, однако эксперты утверждают, что его амбиции могут нанести ущерб экономике России. Которой и так нанесен ущерб войной в Украине и поддержкой ситуативных союзников Путина. Если его указание будет выполнено, то общая численность российских военнослужащих увеличится до 2,38 млн человек, из которых 1,5 млн — действующие военнослужащие. Об этом пишет Business Insider.

Благодаря такому увеличению армия России станет второй по величине в мире после армии Китая и численность российских солдат превысит численность армий США и Индии.

Однако эксперты сообщили BI, что такое огромное количество военнослужащих трудно обеспечить ресурсами и это нанесет ущерб экономике России.

Российские солдаты

В понедельник, 16 сентября, Путин приказал увеличить численность армии на 180 тысяч человек в соответствии с указом, опубликованным Кремлем. Это не первый случай, когда Путин пытается увеличить численность армии с тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года. В августе 2022 года российский лидер приказал увеличить численность войск на 137 000 человек, а в декабре 2023 года — на 170 000 человек.

Почему Путин хочет увеличить армию России

Ник Рейнольдс, научный сотрудник Королевского института объединенных оборонных исследований, заявил, что рост соответствует продолжающемуся планированию Россией войны.

В феврале Рейнольдс предположил, что 2025 год станет годом, решающим для России. Россия считает, что сможет выдержать нынешние потери войск и техники до 2025 года, полагая, что "победа должна быть достигнута к 2026 году".

Победа возможна, если союзники Украины перестанут ее поддерживать, но, судя по имеющимся потерям, после 2026 года у России начнут заканчиваться имеющиеся запасы танков и боевых бронированных машин, и ей придется полагаться на производство новых.

Российские солдаты

Новой техники будет много, полагает Рейнольдс, но все равно меньше, чем РФ имеет сейчас.

Это поднимает вопрос о том, как Россия может обеспечить ресурсами свою еще большую армию, если она и так уже истощена.

"Откуда возьмутся ресурсы? Как будет проходить набор? Есть еще несколько серьезных вопросов о том, как они будут оснащены и чем", — интересуется Рейнольдс.

По его словам, также трудно понять, как существующая система обучения сможет обеспечить расширение российской армии.

Увеличение численности армии происходит в опасное время для России, которой приходится искать баланс между своими военными целями в Украине и тем уроном, который война наносит ее экономике .

Россия, по мнению экспертов, "адаптировалась гораздо лучше, чем прогнозировалось", но инфляция зашкаливает, как и стоимость жизни рядового россиянина.

Увеличение армии России приведет к экономическому коллапсу

Другие эксперты заявили, что, экономике РФ будет нанесен меньший ущерб, если набор в армию будет осуществляться целенаправленно.

"В настоящее время новобранцев можно разделить на две группы: люди с долгами и низким социально-экономическим статусом и осужденные. Они либо работают в менее производительных отраслях экономики, либо вообще не участвуют в рынке труда", — считает Артем Кочев, экономист Венского института международных экономических исследований.

Россия набрала на войну так много заключенных, что начала закрывать некоторые из своих тюрем.

Российские солдаты Фото: Открытые источники

В июле российские СМИ сообщили, что новобранцы в Москве получат премию в размере 1,9 млн рублей (около 22 000 долларов США), если подпишут контракт с Министерством обороны России.

Этот пакет сопоставим с бонусами, предлагаемыми американскими военными своим новобранцам, которые составляют от 20 000 до 50 000 долларов США.

И даже если бы деньги не были проблемой, России все равно было бы трудно достичь своих целей по вербовке, не нанося ущерба собственной экономике.

"Увольнение еще 180 000 человек из рабочей силы окажет серьезное влияние на экономику", — считает Бенджамин Хильгеншток, старший экономист Института Киевской школы экономики.

По его мнению на российском рынке труда уже наблюдается чрезвычайная напряженность: уровень безработицы в июне снизился до 2,4%, что фактически соответствует полной занятости, а номинальный рост заработной платы в настоящее время превышает 15% в годовом исчислении.

Потребность в новобранцах заставила Россию обратиться к неожиданному источнику — африканским мигрантам и студентам.

В июне агентство Bloomberg сообщило, что российские власти пригрозили не продлевать визы африканским трудовым мигрантам и студентам, если они не вступят в ряды Вооруженных сил России.

Джереми Моррис, профессор глобальных исследований в Орхусском университете считает, что экономический коллапс в РФ может случиться в любое время.

Владимир Путин Фото: РБК

"Авторитарные общества, такие как Россия, кажутся спокойными и контролируемыми, но дестабилизация может произойти довольно внезапно", — сказал он.

Напомним, ранее Фокус писал, что в будущем Россию, вероятно, ждут сложности с производством и закупками средств, необходимых для военных операций в Украине. Зависимость Кремля от зарубежных партнеров, вероятно, возрастет. Для поддержания темпа наступления в Украине РФ в значительной степени полагалась на восстановление запасов советского оружия, в особенности бронетехники. Но сейчас эти запасы истощены.