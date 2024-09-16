Зависимость от Китая вырастет: у РФ будут сложности с оружием для продолжения войны, — ISW

По словам аналитиков из Вашингтона, РФ истощает ограниченные советские запасы, но неясно, сможет ли произвести достаточно на фоне высоких потерь техники в Украине, даже при дальнейшей мобилизации экономики.

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В будущем Россию, вероятно, ждут сложности с производством и закупками средств, необходимых для военных операций в Украине. Зависимость Кремля от зарубежных партнеров, вероятно, возрастет. Для поддержания темпа наступления в Украине РФ в значительной степени полагалась на восстановление запасов советского оружия, в особенности бронетехники. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 15 сентября.

Правительству РФ, вероятно, понадобится дополнительно мобилизовать экономику и оборонную промышленность и инвестировать в наращивание потенциала для поддержки текущих темпов операций в средне- и долгосрочной перспективе.

РФ истощает ограниченные советские запасы, но неясно, сможет ли оборонная промышленность производить достаточно на фоне высокого уровня потерь техники, даже при дальнейшей мобилизации экономики.

По предыдущим оценкам ISW, усилия РФ в том, что касается расширения ВПК, вряд ли окажутся устойчивыми в средне- и долгосрочной перспективе из-за ожидающегося недостатка рабочей силы и дальнейших западных санкций. В РФ признают, что в ближайшие годы Россия столкнется с высоким спросом на рабочую силу. Связанное с Кремлем издание "Известия" сообщило 24 декабря прошлого года, что недостаток рабочей силы в РФ, отчасти из-за войны в Украине, достиг 4,8 млн человек, что, вероятно, ухудшит и ослабит возможности РФ усилить ВПК.

Американские исследователи ссылаются также и на заявления представителей украинской разведки, которые отмечали, что РФ приходится полагаться на поставки КНДР из-за того, что собственная промышленность не производит достаточного объема боеприпасов.

По состоянию на июнь 2024 года Северная Корея поставила РФ 4,8 млн артиллерийских снарядов. Ранее за счет поддержки КНДР российские возможности в смысле артиллерии значительно превосходили украинские, каковое преимущество использовалось для поддержки наступательных операций, чтобы не позволить ВСУ оспорить инициативу на поле боя.

В последнее время ВС РФ активизировали военное сотрудничество с Пхеньяном, о чем свидетельствует визит главы Совета безопасности РФ Сергея Шойгу 13 сентября и визит Путина в июне 2024 года.

По мнению аналитиков, углубление военного партнерства РФ и КНДР символично, того же в Кремле стремятся добиться и в двусторонних отношениях с Ираном, Китаем и другими возможными партнерами. "Россия, вероятно, столкнется с сокращением запасов оружия и техники и ей будет сложно возместить такой дефицит, если не получится обойти многие из западных санкций и значительно расширить сотрудничество с иностранными партнерами, чтобы получить достаточно военной техники, комплектующих и предметов двойного назначения", — отмечают вашингтонские аналитики.

Напомним, что российские войска могут "разрезать" группировку ВСУ под Купянском — остается 2-3 км, заявил украинский обозреватель Константин Машовец.

Также сообщалось, что, по информации The Wall Street Journal, начиная с первых месяцев вторжения в 2022 году РФ вывезла из Украины порядка 4 млн тонн зерновых.