РФ продолжит инвестировать в войну и получать оружие из-за рубежа и в 2026 году, — ISW

По словам аналитиков, оценки главы ГУР Буданова косвенно указывают на то, что западные страны сохранят поддержку Украины текущего уровня и на протяжении следующих 1-2 лет.

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Россия намерена добиться решающей победы в Украине к 2026 году, прежде чем экономические сложности и проблемы с мобилизацией в средне- и долгосрочной перспективе начнут сказываться на возможностях продолжения войны. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 15 сентября.

Авторы публикации ссылаются на заявления главы ГУР Кирилла Буданова, который накануне на 20-м форуме YES в Киеве заявил, что в Кремле считают 2025 год поворотным, т.к. неспособность добиться победы к началу 2026 года подорвет стремление РФ оставаться мировой сверхдержавой в течение следующих 30 лет.

По словам Буданова, в РФ ожидают ухудшения экономического и социально-политического положения к середине 2025 года, а также возрастающих сложностей с набором в армию. По словам Буданова, российские военные испытывают нехватку личного состава и добровольцев, подписывающих контракты.

Увеличение единовременных выплат контрактникам (свыше 11 000 долларов), вероятно, указывает на растущие сложности с набором личного состава.

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Буданов также заявил, что появление ВСУ в Курской области и удары по территории РФ деморализовали российских граждан.

По его словам, президенту РФ Владимиру Путину в дальнейшем придется либо объявить мобилизацию, либо снизить интенсивность боевых действий в Украине.

Оценки Буданова косвенно указывают на то, что западные страны сохранят поддержку Украины текущего уровня на протяжении следующих 1-2 лет. Остается неясным, на какие меры Кремль может пойти до 2026 года или насколько эффективными будут усилия по компенсации последствий войны, в т.ч. посредством зарубежных партнеров — Ирана, Северной Кореи и Китая.

В ISW продолжают считать, что Путин по-прежнему не склоняется к тому, чтобы объявить еще одну частичную мобилизацию, опасаясь внутреннего недовольства. Минобороны РФ, вероятно, продолжит текущие усилия по скрытой мобилизации. Пока эти усилия не начнут сильно отставать от оперативных потребностей в Украине.

У Путина есть возможности объявить очередной этап мобилизации — как и осенью 2022 года — несмотря на свое стремление избежать этого. Вместе с тем, по оценкам аналитиков, в Кремле также не хотят снижать интенсивность боевых действий, т.к. считают сохранение инициативы по всему фронту стратегическим императивом.

Остается неясным, объявит ли Путин новую мобилизацию, если столкнется с новым кризисом, аналогичным или более серьезным, чем осенью 2022 года, поскольку инвестиции России в систему пополнения армии, военную экономику и международное военное сотрудничество за последние два года значительно возросли и, вероятно, продолжатся на протяжении 2026 года.

Напомним, что, по данным аналитиков, ВСУ продвинулись в Глушковском районе Курской области.

Также сообщалось, что российские войска нанесли новый удар по Киеву.