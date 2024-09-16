РФ продовжить інвестувати у війну й отримувати зброю з-за кордону й у 2026 році, — ISW

За словами аналітиків, оцінки глави ГУР Буданова побічно вказують на те, що західні країни збережуть підтримку України поточного рівня також й протягом наступних 1–2 років.

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Росія має намір домогтися вирішальної перемоги в Україні до 2026 року, перш ніж економічні складнощі та проблеми з мобілізацією в середньо- і довгостроковій перспективі почнуть позначатися на можливостях продовження війни. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 15 вересня.

Автори публікації посилаються на заяви глави ГУР Кирила Буданова, який напередодні на 20-му форумі YES у Києві заявив, що в Кремлі вважають 2025 рік поворотним, тому що нездатність домогтися перемоги до початку 2026 року підірве прагнення РФ залишатися світовою наддержавою протягом наступних 30 років.

За словами Буданова, у РФ очікують погіршення економічного і соціально-політичного становища до середини 2025 року, а також складнощів із набором в армію. За словами Буданова, російські військові відчувають брак особового складу і добровольців, які підписують контракти.

Збільшення одноразових виплат контрактникам (понад 11 000 доларів), імовірно, вказує на складнощі з набором особового складу, що ростуть.

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"Назріває масштабна мобілізація": як Путін використає операцію ЗСУ в РФ для "таємного" призову

Буданов також заявив, що поява ЗСУ в Курській області та удари по території РФ деморалізували російських громадян.

За його словами, президенту РФ Володимиру Путіну надалі доведеться або оголосити мобілізацію, або знизити інтенсивність бойових дій в Україні.

Оцінки Буданова побічно вказують на те, що західні країни збережуть підтримку України поточного рівня протягом наступних 1–2 років. Залишається незрозумілим, на які заходи Кремль може піти до 2026 року або наскільки ефективними будуть зусилля з компенсації наслідків війни, зокрема за допомогою закордонних партнерів — Ірану, Північної Кореї та Китаю.

У ISW продовжують вважати, що Путін, як і раніше, не схиляється до того, щоб оголосити ще одну часткову мобілізацію, побоюючись внутрішнього невдоволення. Міноборони РФ, імовірно, продовжить поточні зусилля з прихованої мобілізації. Поки ці зусилля не почнуть сильно відставати від оперативних потреб в Україні.

У Путіна є можливості оголосити черговий етап мобілізації — як і восени 2022 року — попри своє прагнення уникнути цього. Водночас, за оцінками аналітиків, у Кремлі також не хочуть знижувати інтенсивність бойових дій, оскільки вважають збереження ініціативи по всьому фронту стратегічним імперативом.

Залишається незрозумілим, чи оголосить Путін нову мобілізацію, якщо зіткнеться з новою кризою, аналогічною або серйознішою, ніж восени 2022 року, оскільки інвестиції Росії в систему поповнення армії, військову економіку та міжнародне військове співробітництво за останні два роки значно зросли й, ймовірно, триватимуть протягом 2026 року.

Нагадаємо, що, за даними аналітиків, ЗСУ просунулися в Глушківському районі Курської області.

Також повідомлялося, що російські війська завдали нового удару по Києву.