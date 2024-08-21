"Назріває масштабна мобілізація": як Путін використає операцію ЗСУ в РФ для "таємного" призову

Росія мотивує своїх громадян вступати до армії високими виплатами, тоді як на строковиків тиснуть, аби вони підписували контракти. До кінця 2024 року Москва хоче збільшити кількість військ на території України до 800 тисяч, зауважив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

Related video

Російська Федерація планує провести приховану мобілізацію, аби збільшити чисельність військ на фронті в Україні. Про це повідомили аналітики BILD Жанна Плауманн та Юліан Рьопке.

За міжнародними оцінками, з лютого 2022 року було ліквідовано від 110 до 140 тисяч російських окупантів.

Аналітики зауважили, що прагнення президента Росії Володимира Путіна збільшити чисельність військ в Україні очевидне. Зокрема, для цього росіян мотивують високими виплатами, а на строковиків тиснуть, аби ті підписували контракти.

За повідомленням заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка, ЗС РФ збільшили чисельність своїх військ в Україні з 400 тисяч осіб на початку року до 600 тисяч станом на зараз. Тоді як до кінця 2024 року ворог планує довести цю кількість до 800 тисяч росіян.

"Проте кошти, які мають російські регіони для набору контрактників, закінчуються. Назріває масштабна мобілізація", — зауважили аналітики.

Зокрема, є припущення, що лідер Кремля може використати операцію ЗСУ в Курській області, аби призвати на службу більше громадян РФ.

"Щоправда, зробити це, найімовірніше, намагатимуться "без офіційного оголошення, таємно", — вважають Жанна Плауманн та Юліан Рьопке.

Нагадаємо, 14 серпня російське видання розповіло, що строковиків з 80-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ хочуть відправити до Курської області, де тривають бойові дії. Тоді як у документах писатимуть, що солдати перебувають у безпечному місці.

13 серпня у ЗМІ повідомили, що для того, аби уникнути мобілізації, у РФ підвищують бонуси за рекрутинг. Крім цього, на території ворога мобілізацію можуть представити як ротацію, аби нібито дати відпочити бійцям на передовій. Указ про призов можуть видати до кінця року.