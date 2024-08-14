Порушили слова Путіна: у Росії строковиків готують до відправлення в Курську область

За словами журналістів, родичі строковиків написали заяву до військової прокуратури і створили петицію на ім'я президента РФ із проханням не відправляти військовослужбовців у Курську область.

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Солдатів строкової служби з 80-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ хочуть відправити в Курську область. Про це пише російське видання "Осторожно, новости".

Як розповіли журналістам близькі строковиків РФ, спочатку військовослужбовців відправили для проходження служби в Мурманську область. Але нещодавно вони почали повідомляти, що їх відправляють у Курську область, де тривають бойові дії.

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"Їм сказали самі командири цієї частини, що вони поїдуть до Курська у відрядження, але за фактом вони в документах писатимуть, що наші солдати перебувають у безпечному місті", — цитують журналісти близьких російських строковиків.

Вони також заявили, що на присязі 3 серпня командування підтвердило, що строковиків готують до поїздки в Курську область. Відправлення може відбутися як у серпні, так і у вересні.

Родичі кажуть, що командування порушує обіцянку, яку дав очільник Кремля Володимир Путін про те, що строковики не братимуть участі в бойових діях.

Повідомляють, що родичі строковиків написали заяву у військову прокуратуру і створили петицію на ім'я президента РФ із проханням не відправляти військовослужбовців у Курську область.

Раніше глава Міноборони Литви Лаурінас Кащюнас повідомив, що РФ виводить війська з Калінінграда. Він назвав операцію в Курській області "новою сторінкою" протистояння.

Також повідомлялося, що OSINT-розслідувачі з'ясували, хто з топкомандирів РФ провалив оборону Курської області. Розслідувачі проєкту Evocation, де збирають базу з пропагандистів і пособників окупаційного режиму, отримали ексклюзивні дані про командування угрупованням прикриття державного кордону РФ.