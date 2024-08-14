Нарушили слова Путина: в России срочников готовят к отправке в Курскую область

По словам журналистов, родственники срочников написали заявление в военную прокуратуру и создали петицию на имя президента РФ с просьбой не отправлять военнослужащих в Курскую область.

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Солдат срочной службы из 80-й мотострелковой дивизии ВС РФ хотят отправить в Курскую область. Об этом пишет российские издание "Осторожно, новости".

Как рассказали журналистам близкие срочников РФ, изначально военнослужащих отправили для прохождения службы в Мурманскую область. Но недавно они начали сообщать, что их отправляют в Курскую область, где идут боевые действия.

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"Им сказали сами командиры этой части, что они поедут в Курск в командировку, но по факту они в документах будут писать, что наши солдаты находятся в безопасном городе", — цитируют журналисты близких российских срочников.

Они также заявили, что на присяге 3 августа командование подтвердило, что срочников готовят к поездке в Курскую область. Отправка может пройти как в августе, так и в сентябре.

Родственники говорят, что командование нарушает обещание, которое дал глава Кремля Владимир Путин о том, что срочники не будут принимать участие в боевых действиях.

Сообщается, что родственники срочников написали заявление в военную прокуратуру и создали петицию на имя президента РФ с просьбой не отправлять военнослужащих в Курскую область.

Ранее глава Минобороны Литвы Лауринас Кащюнас сообщил, что РФ выводит войска из Калининграда. Он назвал операцию в Курской области "новой страницей" противостояния.

Также сообщалось, что OSINT-расследователи выяснили, кто из топ-командиров РФ провалил оборону Курской области. Расследователи проекта Evocation, где собирают базу из пропагандистов и пособников оккупационного режима, получили эксклюзивные данные о командовании группировкой прикрытия государственной границы РФ.