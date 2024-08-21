"Назревает масштабная мобилизация": как Путин использует операцию ВСУ в РФ для "тайного" призыва

Россия мотивирует своих граждан вступать в армию высокими выплатами, тогда как на срочников давят, чтобы они подписывали контракты. До конца 2024 года Москва хочет увеличить количество войск на территории Украины до 800 тысяч, отметил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

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Российская Федерация планирует провести скрытую мобилизацию, чтобы увеличить численность войск на фронте в Украине. Об этом сообщили аналитики BILD Жанна Плауманн и Юлиан Репке.

По международным оценкам, с февраля 2022 года было ликвидировано от 110 до 140 тысяч российских оккупантов.

Аналитики отметили, что стремление президента России Владимира Путина увеличить численность войск в Украине очевидно. В частности, для этого россиян мотивируют высокими выплатами, а на срочников давят, чтобы те подписывали контракты.

По сообщению заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка, ВС РФ увеличили численность своих войск в Украине с 400 тысяч человек в начале года до 600 тысяч по состоянию на сейчас. Тогда как до конца 2024 года враг планирует довести это количество до 800 тысяч россиян.

"Однако средства, которые имеют российские регионы для набора контрактников, заканчиваются. Назревает масштабная мобилизация", — отметили аналитики.

В частности, есть предположение, что лидер Кремля может использовать операцию ВСУ в Курской области, чтобы призвать на службу больше граждан РФ.

"Правда, сделать это, скорее всего, будут пытаться "без официального объявления, тайно", — считают Жанна Плауманн и Юлиан Репке.

Напомним, 14 августа российское издание рассказало, что срочников из 80-й мотострелковой дивизии ВС РФ хотят отправить в Курскую область, где продолжаются боевые действия. Тогда как в документах будут писать, что солдаты находятся в безопасном месте.

13 августа в СМИ сообщили, что для того, чтобы избежать мобилизации, в РФ повышают бонусы за рекрутинг. Кроме этого, на территории врага мобилизацию могут представить как ротацию, чтобы якобы дать отдохнуть бойцам на передовой. Указ о призыве могут выдать до конца года.