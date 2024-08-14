Путин проведет в России новую мобилизацию до конца года, — Bloomberg

Владимиру Путину нужно примерно 500 000 человек, пишет издание, поэтому в ноябре-декабре Москва может объявить новый набор в российскую армию. На фронт также могут отправить срочников, которым необязательно платить громадные бонусы.

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Усугубляющаяся нехватка солдат для войны в Украине побуждает Россию повысить бонусы за набор, чтобы избежать повторения непопулярной мобилизации. Пока что мало признаков того, что это работает. Об этом пишет Bloomberg.

По словам трех человек, близких к Кремлю и Министерству обороны России, армия не получает достаточного количества новых солдат, чтобы справиться с потерями на передовой, которые достигли максимума с начала вторжения в феврале 2022 года. Региональные чиновники оставляют, в среднем, более трети своих квот на набор невыполненными, сказал на условиях анонимности человек, знакомый с ситуацией.

По словам двух человек, ситуация может заставить Россию рассмотреть новую мобилизацию. Это могут представить ротацию для отдыха войск на фронте, сказал один из людей, в то время как другой отметил, что новый призыв может быть объявлен уже в конце этого года.

Военное вторжение Украины в Курскую область России, не встретившее практически никакого сопротивления, подчеркнуло проблемы, с которыми сталкивается Кремль, пишет издание. Украинские войска контролируют 1000 квадратных километров российской территории, и наступательные операции продолжаются.

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Неспособность России отразить украинское наступление и восстановить контроль над своей границей выявила нехватку оборонительных резервов. У Москвы сотни тысяч солдат на передовой на востоке и юге Украины, где она сталкивается с растущими потерями, а бои, в основном, как пишет издание, "зашли в тупик".

В сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин приказал мобилизовать 300 000 резервистов, что вызвало всплеск беспокойства среди россиян и бегства из страны до миллиона человек. Стремясь избежать повторения этого опыта, Кремль сосредоточился на призывах к патриотизму и предложениях денег, чтобы попытаться обеспечить 30 000 новых солдат, которые ему нужны каждый месяц только для пополнения рядов.

Это побуждает Кремль повысить выплаты федеральным и региональным властям, чтобы убедить больше людей присоединиться к армии. Давление с целью заполнить квоты настолько сильное, что богатые регионы заманивают людей в более бедные, чтобы подписать с ними контракты и получить право на более крупные бонусы.

Масштаб российских потерь и недостаточный уровень замещения все больше затрудняют поддержание текущей стратегии медленного продвижения вперед в Украине, по словам человека, знакомого с ситуацией. Больше не идет никаких дискуссий о захвате Киева и других городов, поскольку у России нет на это людей, сказал человек.

Финансовые стимулы доводят до крайности

Российские власти доводят финансовые стимулы до крайности, поскольку набор рекрутов падает. В июле мэр Москвы Сергей Собянин пообещал выплатить 1,9 млн рублей (22 000 долларов США) добровольцам, которые подпишут военные контракты, в дополнение к 600 000 рублей, которые уже выплачиваются ежегодно ежемесячными платежами городским правительством в дополнение к заработной плате и бонусам, предлагаемым Министерством обороны.

В общей сложности, по словам мэра, при условии выживания новобранцы должны были заработать за год 5,2 млн рублей, то есть около 56,5 тыс. долларов. А это примерно в три раза превышает среднюю годовую зарплату в российской столице в прошлом году, подчеркивает Bloomberg.

Санкт-Петербург, родной город Путина и второй по величине город России, быстро последовал примеру Москвы, предложив новым рекрутам 1,6 миллиона рублей.

Путин также дал указание правительству удвоить федеральную премию новобранцам до 400 000 рублей до конца года и призвал региональные власти выплатить такую ​​же сумму. При этом средняя месячная зарплата в России в мае составила чуть менее 86 500 рублей.

Некоторые регионы просят у правительства субсидии, чтобы помочь им выполнить просьбу Путина, поскольку они не могут собрать деньги на местном уровне, сообщил чиновник, знакомый с ситуацией.

Спрос на рабочую силу со стороны военных уже подстегнул ускоряющуюся гонку зарплат с предприятиями, поскольку нехватка рабочей силы в перегретой экономике России усиливается. Это давление растет по мере того, как увеличиваются бонусные выплаты, чтобы попытаться привлечь все больше мужчин.

"Путину нужно около 500 000 человек в течение следующих 12 месяцев, чтобы компенсировать убыль и ротацию своих войск, развернутых в Украине", — сказал экономист Bloomberg Economics Russia Алекс Исаков.

По его мнению, текущая стратегия набора в России, основанная на выплате добровольцам зарплат выше рыночных, будет неадекватной для достижения этой цели. Вместо этого, считает он, правительство, скорее всего, переключит свое внимание на призывников-срочников.

Фокус сообщал, что солдат-срочников из 80-й мотострелковой дивизии ВС РФ, которые проходят службу в Мурманской области, хотят перебросить в Курскую. Родственники солдат написали заявление в военную прокуратуру и создали петицию на имя Путина с просьбой не отправлять военнослужащих в "горячие точки".

Также напомним, издание Bloomberg писало, что Украина рассматривала несколько вариантов наступательной операции на РФ, чтобы шокировать главу Кремля Владимира Путина.