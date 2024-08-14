Путін проведе в Росії нову мобілізацію до кінця року, — Bloomberg

Володимиру Путіну потрібно приблизно 500 000 осіб, пише видання, тому в листопаді-грудні Москва може оголосити новий набір у російську армію. На фронт також можуть відправити строковиків, яким необов'язково платити величезні бонуси.

Related video

Нестача солдатів для війни в Україні, що поглиблюється, спонукає Росію підвищити бонуси за набір, щоб уникнути повторення непопулярної мобілізації. Поки що мало ознак того, що це працює. Про це пише Bloomberg.

За словами трьох осіб, близьких до Кремля і Міністерства оборони Росії, армія не отримує достатньої кількості нових солдатів, щоб впоратися з втратами на передовій, які досягли максимуму з початку вторгнення в лютому 2022 року. Регіональні чиновники залишають, у середньому, понад третину своїх квот на набір невиконаними, сказала на умовах анонімності людина, знайома із ситуацією.

За словами двох людей, ситуація може змусити Росію розглянути нову мобілізацію. Це можуть представити ротацію для відпочинку військ на фронті, сказав один з людей, в той час як інший зазначив, що новий призов може бути оголошений вже наприкінці цього року.

Військове вторгнення України в Курську область Росії, яке не зустріло практично ніякого опору, підкреслило проблеми, з якими стикається Кремль, пише видання. Українські війська контролюють 1000 квадратних кілометрів російської території, і наступальні операції тривають.

Важливо

Дилема для Путіна: Байден уперше прокоментував операцію в Курській області (відео)

Нездатність Росії відбити український наступ і відновити контроль над своїм кордоном виявила брак оборонних резервів. У Москви сотні тисяч солдатів на передовій на сході та півдні України, де вона стикається зі зростаючими втратами, а бої, здебільшого, як пише видання, "зайшли в глухий кут".

У вересні 2022 року президент РФ Володимир Путін наказав мобілізувати 300 000 резервістів, що спричинило сплеск занепокоєння серед росіян та втечу з країни до мільйона людей. Прагнучи уникнути повторення цього досвіду, Кремль зосередився на закликах до патріотизму і пропозиціях грошей, щоб спробувати забезпечити 30 000 нових солдатів, яких він потребує щомісяця тільки для поповнення лав.

Це спонукає Кремль підвищити виплати федеральній і регіональній владі, щоб переконати більше людей приєднатися до армії. Тиск з метою заповнити квоти настільки сильний, що багаті регіони заманюють людей у бідніші, щоб підписати з ними контракти й отримати право на більші бонуси.

Масштаб російських втрат і недостатній рівень заміщення все більше ускладнюють підтримання поточної стратегії повільного просування вперед в Україні, за словами людини, знайомої з ситуацією. Більше не точиться жодних дискусій про захоплення Києва та інших міст, оскільки у Росії немає на це людей, сказала людина.

Фінансові стимули доводять до крайнощів

Російська влада доводить фінансові стимули до крайності, оскільки набір рекрутів падає. У липні мер Москви Сергій Собянін пообіцяв виплатити 1,9 млн рублів (22 000 доларів США) добровольцям, які підпишуть військові контракти, на додачу до 600 000 рублів, які вже виплачуються щороку щомісячними платежами міським урядом на додачу до заробітної плати та бонусів, які пропонує Міністерство оборони.

Загалом, за словами мера, за умови виживання новобранці мали заробити за рік 5,2 млн рублів, тобто близько 56,5 тис. доларів. А це приблизно втричі перевищує середню річну зарплату в російській столиці торік, підкреслює Bloomberg.

Санкт-Петербург, рідне місто Путіна і друге за величиною місто Росії, швидко наслідував приклад Москви, запропонувавши новим рекрутам 1,6 мільйона рублів.

Путін також дав вказівку уряду подвоїти федеральну премію новобранцям до 400 000 рублів до кінця року і закликав регіональну владу виплатити таку саму суму. Водночас середня місячна зарплата в Росії в травні становила трохи менше ніж 86 500 рублів.

Деякі регіони просять в уряду субсидії, щоб допомогти їм виконати прохання Путіна, оскільки вони не можуть зібрати гроші на місцевому рівні, повідомив чиновник, знайомий із ситуацією.

Попит на робочу силу з боку військових уже підстьобнув прискорювану гонку зарплат з підприємствами, оскільки брак робочої сили в перегрітій економіці Росії посилюється. Цей тиск зростає в міру того, як збільшуються бонусні виплати, щоб спробувати залучити все більше чоловіків.

"Путіну потрібно близько 500 000 осіб протягом наступних 12 місяців, щоб компенсувати спад і ротацію своїх військ, розгорнутих в Україні", — сказав економіст Bloomberg Economics Russia Алекс Ісаков.

На його думку, поточна стратегія набору в Росії, заснована на виплаті добровольцям зарплат вищих за ринкові, буде неадекватною для досягнення цієї мети. Замість цього, вважає він, уряд, найімовірніше, переключить свою увагу на призовників-строковиків.

Фокус повідомляв, що солдатів-строковиків з 80-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ, які проходять службу в Мурманській області, хочуть перекинути в Курську. Родичі солдатів написали заяву у військову прокуратуру і створили петицію на ім'я Путіна з проханням не відправляти військовослужбовців у "гарячі точки".

Також нагадаємо, видання Bloomberg писало, що Україна розглядала кілька варіантів наступальної операції на РФ, щоб шокувати главу Кремля Володимира Путіна.