ЗСУ просунулися в Глушківському районі Курської області, — OSINT (карти)

За даними вашингтонських аналітиків ISW, ЗСУ продовжують наступ на південній околиці Веселого, поблизу Нового Шляху і Медвежого Курської області.

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ЗСУ просунулися в Глушківському районі Курської області, а російські сили, за деякими даними, нещодавно повернули території в цьому районі станом на 15 вересня. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 15 вересня.

Один із російських військкорів 14 вересня заявив про те, що ЗСУ просунулися до південно-східної околиці Волфиного (на південний захід від Глушкового).

Карта DeepState: ЗСУ просунулися в Курській області

15 вересня також повідомлялося, що ЗС РФ повернули контроль над Веселим, але ISW не підтверджує цього. За даними російських джерел, українські сили продовжують наступальні операції на південній околиці Веселого, поблизу Нового Шляху і Медвежого.

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Повідомлялося також, що ЗСУ продовжують атаки в Любимівці та околицях, біля Малої Локні 14 і 15 вересня.

Карта ISW: ЗСУ просунулися в Курській області

ЗС РФ нещодавно просунулися на українському виступі в Курській області та, за наявною інформацією ISW, нещодавно встановили контроль над одним населеним пунктом. Геолокаційні кадри за 14 і 15 вересня показують, що ЗС РФ просунулися в полях на схід від населеного пункту 10-й Жовтень і незначно — на захід від Любимівки.

Нагадаємо, що, за оцінками Forbes, ЗСУ продовжують просуватися в Курській області.

Також повідомлялося, що російські війська просунулися біля чотирьох населених пунктів України.