Відповідь на удар по Полтаві: ЗСУ атакували місце скупчення російських бійців (відео)

Російський військкор повідомив, що ціль була розташована у Курській області РФ. В українському підрозділі попередили, що стежать за ворогом.

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Українській військові завдали удару по місцю скупчення бійців ЗС РФ. Відповідне відео 15 вересня оприлюднила пресслужба підрозділу Khorne group 116 механізованої бригади ЗСУ.

У публікації зазначено, що атака була відповіддю на обстріл училища в Полтаві.

"Орки перемішалися в купу будівельного сміття та своїх поганих черепів. Привозьте нам більше строковиків і десантників. Ми за всіма вами спостерігаємо", — додали в підрозділі.

За даними російських джерел, ціллю стала будівля школи у селі Веселе в Курській області РФ. Зазначається, що українська авіація вдарила керованою авіабомбою GBU-39 SDB/JDAM-ER.

Пост російського військкора про удар ЗСУ Фото: Скриншот Фото локації, по якій вдарили ЗСУ Фото: Соцмережi

Що передувало?

Зранку 3 вересня ЗС РФ вдарили двома балістичними ракетами типу "Іскандер" по Полтаві. Ціллю став Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, в якому готують зв'язківців за навчальними програмами НАТО.

У Міноборони запевнили, що жодних шикувань під час атаки в військовому навчальному закладі не проводили. Однак там тривало навчання, і після тривоги усі мали спуститись в укриття, але вибухи прогриміли вже через кілька хвилин після її оголошення.

У ДСНС інформували, що внаслідок удару загинули 55 осіб, ще 328 осіб постраждали. Нардепка Мар'яна Безугла інформувала, що ДБР порушило справу про можливе недбале ставлення до військової служби.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що лише за тиждень ЗС РФ випустили по Україні понад 800 КАБів, майже 300 ударних дронів та приблизно 30 ракет.