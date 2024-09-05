Ракетний удар по Полтаві: кількість загиблих зросла до 55 осіб, — ДСНС (фото)

Пошуково-рятувальні роботи на місці удару відбуваються з урахуванням безпекової складової. Ймовірно, під завалами ще перебувають люди, не виключають надзвичайники.

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Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по навчальному закладу Полтави 3 вересня збільшилася до 55 осіб. Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, постраждало 328 людей.

В.о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова повідомила, що в реанімації знаходиться 21 людина.

Під завалами шестиповерхової будівлі навчального корпусу Інституту зв'язку ще можуть перебувати люди.

Наразі рятувальники розібрали та вивезли понад 2 тисячі тонн будівельного сміття. Наголошується, що пошуково-рятувальні роботи тривають з урахуванням безпекової складової.

Сьогодні на Полтавщині вже двічі оголошували повітряну тривогу, яка загалом тривала майже 1,5 години.

Нагадаємо, у Міноборони РФ відзвітували, що завдали удару по "179 об'єднаному навчально-тренувальному центру ЗСУ" у Полтаві, де начебто під керівництвом іноземних інструкторів готували спеціалістів зв'язку, радіоелектронної боротьби з усіх з'єднань і військових частин ЗСУ. Також, за версією росіян, у навчальному закладі нібито готували операторів безпілотних літальних апаратів, які "беруть участь у завдаванні ударів по цивільних об'єктах на території Російської Федерації".

Повітряна тривога пролунала за лічені хвилини до удару, розповів депутат міської ради Полтави Сергій Каплін, який перебував в тому ж районі міста.