Лікарні Полтави переповнені пораненими: вибух пролунав під час повітряної тривоги, — депутат

Полтавський можновладець Сергій Каплін у прямому ефірі повідомив, що зреагувати на тривогу у людей в Інституті зв'язку не було, адже ракетна атака сталась тоді, коли лунала сирена.

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У Полтаві після ракетного удару російської армії кількість загиблих збільшилась до 49, а кількість поранених становить 219 осіб. Депутат полтавської міської ради Сергій Каплін у прямому ефірі телеканалу "КИЇВ24 live" повідомив, що всі лікарні міста переповнені пораненими.

Депутат зауважив, що тривога пролунала саме під час вибуху. Він може це стверджувати, адже в цей момент якраз перебував у цьому районі.

"Там був дуже короткий період, протягом якого було дуже важко зреагувати й дістатись бомбосховища", — Каплін розповів, що тривога поновлювалась ще протягом години і росіяни не давали рятувальникам змоги дістатись до місця удару та врятувати людей.

А також намагались знову атакувати Полтаву, вже коли рятувальники були на місці та почали роботу там, де влучила ракета. Депутат сказав, що був на майданчику біля Інституту зв'язку і все бачив на власні очі. Нині, за його словами, ситуація наступна: полтавці мобілізувались, пішли здавати кров до лікарень та понесли все необхідне: від води до ліків.

А от міський голова Полтави Олександр Мамай зараз знаходиться у Парижі. Його обов'язки виконує перший заступник Валерій Пархоменко.

"Велика кількість загиблих, поранених. Абсолютно всі лікарні міста забиті пораненими, всі операційні зайняті. Вся армія медиків працює, щоб врятувати кожне життя. Оголошено триденну жалобу", — резюмував Каплін. Він також підтвердив, що курсанти встигли спуститись в укриття, серед постраждалих – більшість контрактників.

Також повибивало вікна та пошкодило житлові будинки поруч. Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що кількість загиблих збільшилась до 49 осіб. На місці продовжують розбір завалів, працюють пошукові бригади.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що по території навчальної частини та сусідньої лікарні влучили дві російські балістичні ракети ОТРК "Іскандер-М".