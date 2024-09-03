Больницы Полтавы переполнены ранеными: взрыв прогремел во время воздушной тревоги, — депутат

Полтавский чиновник Сергей Каплин в прямом эфире сообщил, что среагировать на тревогу у людей в Институте связи не было, ведь ракетная атака произошла тогда, когда звучала сирена.

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В Полтаве после ракетного удара российской армии количество погибших увеличилось до 49, а количество раненых составляет 219 человек. Депутат полтавского городского совета Сергей Каплин в прямом эфире телеканала "КИЕВ24 live" сообщил, что все больницы города переполнены ранеными.

Депутат отметил, что тревога прозвучала как раз во время взрыва. Он может это утверждать, ведь в этот момент как раз находился в этом районе.

"Там был очень короткий период в течение которого было очень трудно среагировать и добраться до бомбоубежища", — Каплин рассказал, что тревога возобновлялась еще в течение часа и россияне не давали спасателям возможности добраться до места удара и спасти людей.

А также пытались снова атаковать Полтаву, уже когда спасатели были на месте и начали работу там, где попала ракета. Депутат сказал, что был на площадке возле Института связи и все видел собственными глазами. Сейчас, по его словам, ситуация следующая: полтавчане мобилизовались, пошли сдавать кровь в больницы и понесли все необходимое: от воды до лекарств.

А вот городской голова Полтавы Александр Мамай сейчас находится в Париже. Его обязанности исполняет первый заместитель Валерий Пархоменко.

"Большое количество погибших, раненых. Абсолютно все больницы города забиты ранеными, все операционные заняты. Вся армия медиков работает, чтобы спасти каждую жизнь. Объявлен трехдневный траур", — резюмировал Каплин. Он также подтвердил, что курсанты успели спуститься в укрытие, среди пострадавших — большинство контрактников.

Также повыбивало окна и повредило жилые дома рядом. Председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин сообщил, что количество погибших увеличилось до 49 человек. На месте продолжают разбор завалов, работают поисковые бригады.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что по территории учебной части и соседней больницы попали две российские баллистические ракеты ОТРК "Искандер-М".