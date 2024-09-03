Удар по Полтаве: кто ответит за гибель почти 50 военных и халатность командиров ВСУ, — эксперты

Удары российской армии по скоплению военных ВСУ в тылу становятся трагической реальностью. Гибель бойцов не расследуют, как было с попаданием ракеты по построению 128-й бригады в Запорожье. Фокус разбирался, сколько должно произойти трагедий, чтобы из ошибок сделали выводы.

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В Полтаве утром 3 сентября произошла трагедия: две российские баллистические ракеты ОТРК "Искандер-М" попали по территории учебной части и соседней больницы. Частично разрушено здание Института связи, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Верховный главнокомандующий подтвердил гибель 41 человека, еще 180 получили ранения. Спасатели продолжают работать на месте удара. Зеленский поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств произошедшего.

"Вовлечены все необходимые службы в спасательную операцию. Я благодарен каждому и каждой, кто с первых минут после попадания помогает людям, кто спасает жизнь", — добавил верховный главнокомандующий.

Позже стало известно, что количество погибших увеличилось до 47, а раненых — до 206. Очевидцы рассказали Фокусу о двух сильных взрывах в Полтаве буквально через 20 секунд после сигнала воздушной тревоги.

"Очень много карет скорой и пожарных машин. Раненых вывозили гражданские, так как не хватало машин. С ЖЭКов стянули персонал для расчистки завалов. Медики просят кровь, пострадавших действительно много", — описывают свидетели происходящее.

Издание "Инсайдер" уточняет, что одна вражеская ракета прилетела по плацу, а вторая — по столовой. Погибших среди курсантов института нет, так как под контролем офицеров они спустились в укрытия. Пострадал мобилизованный личный состав и контрактники, которые были на курсах в колледже, уточняют журналисты.

Погибших среди курсантов института нет, пишут СМИ

Почему мобилизованных и контрактников не отправили в укрытия — неясно. В одном из курсантских Telegram-каналов объясняется разница между тем, как ходят в укрытие курсанты и все остальные.

"Курсанты — принудительно и под контролем офицеров, а все остальные — догадайтесь. Ср*ли те контрактники и мобилизованные на укрытие. Вот и все. Нет предательства, не было там построения. Они просто находились в помещении колледжа и не успели выйти", — указывают в сообществе.

"Построение в 128-й бригаде не научило"

Перед официальным подтверждением сведений о попадании ракеты российские милитари-паблики публиковали видео и фото с места трагедии. В здании якобы располагается учебно-тренировочный центр ВСУ, где обучались операторы дронов и систем РЭБ "под руководством иностранных специалистов", отмечают пропагандисты.

Фокус обращался за комментарием в Полтавскую ОВА и Военный институт телекоммуникаций и информатизации с просьбой подтвердить указанные сведения, но не получил ответ.

Нардеп Марьяна Безуглая пишет, что удар пришелся во время построения курсантов и сравнивает произошедшее с ракетным ударом россиян во время построения бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области 4 ноября 2023 года.

"Полтава. Построение в 128-й бригаде ничему не научило, никто не наказан. Залужный, Сырский, Павлюк все тогда "решали". Имеем повторение трагедий. Где предел?" — спрашивает депутат.

В комментарии Фокусу нардеп добавила, в случае с 128-й бригадой не открыто ни одно уголовное производство. На полигонах также проводят построения и скопления войск. Россияне запускают БПЛА, они залетают и смотрят на все, что происходит, сообщила она.

Военный корреспондент Юрий Бутусов также пишет, что ни один руководитель не был наказан за удары по казармам ВСУ в Яворове, Николаеве и учебному центру "Десна". Все три случая обернулись массовыми потерями для ВСУ.

Военкор утверждает, что был на многих торжественных мероприятиях на фронте. Комбриги обычно собирают для награждения группы не более 30-40 человек в бункерах или в местах, где незаметны скопления.

"Был на собрании одного батальона, точку сбора узнал за 15 минут до начала в глухом лесу без свидетелей вокруг и с далеко рассредоточенным транспортом. Такие же элементарные меры безопасности можно и нужно применять везде, для этого не нужно какого-либо специального образования, это очевидно всем. Пока за пренебрежение мерами безопасности какой-то руководитель показательно не получит наказание, потерю звания и реальный тюремный срок за служебную халатность с тяжелыми последствиями, надеяться, что такие трагедии не повторятся, не приходится", — считает он.

"Прячьте военных": какие выводы можно сделать из трагедии в Полтаве

Очевидно, если попустительство продолжится далее, расследование "спустят на тормозах" и виновных не накажут, армия Украина будет обречена на большие потери личного состава, говорит Фокусу полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Во всех предыдущих подобных трагедий выводов никто не сделал. Кого-то из военных руководителей наказали? Говорить о проведении построения и прилетах по зданию с мобилизованными наверно рано. Сперва стоит расследовать все обстоятельства события", — поясняет он Фокусу.

Эксперт задает вопрос, почему в Полтаве до сих пор не нашли мест, где должны укрываться курсанты и мобилизованные. Селезнев привел в пример Харьков, где детей отправили учиться в метро из-за постоянных ракетно-бомбовых ударов.

"На что идет расчет, когда военных открыто размещают в известных учебных корпусах?" — спрашивает он.

Россияне перед нанесением удара провели разведку местности с использованием дронов. Возможно, помогли "агенты влияния", но это должны выяснить украинские контрразведчики.

Напомним, 1 сентября российская армия нанесла серию ракетных ударов по Харькову. В тот день пострадал 41 человек, включая пятерых детей.

Вечером 31 августа ВС РФ ударили по Сумской области, как минимум один человек погиб. Также взрыв повредил грузовые зерновозы, на которых перевозили урожай.