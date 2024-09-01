Россия ударила "Искандерами" по Харькову: под завалами в спорткомплексе могут быть люди — ОВА (фото, видео)

Российские оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру. Под обстрел попал Дворец спорта и торговый центр. По словам главы ОГА Олега Синегубова, продолжается операция по разбору завалов в спорткомплексе.

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В воскресенье, 1 августа, Россия нанесла серии ударов по городу Харьков. В результате атаки пострадал 41 человек, среди них — 5 детей. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

На обстрел отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заверил, что все необходимые силы привлечены к спасательной операции.

"И должны быть привлечены все необходимые силы мира для того, чтобы остановить этот террор. Для этого нужны не экстраординарные силы, а достаточная смелость лидеров — смелость дать Украине все то, что необходимо для защиты", — подчеркнул глава государства.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов ранее заявил, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии — двое взрослых и двое детей.

Ракетные удары нанесены по трем локациям в городе: Харьковскому дворцу спорта, торговому центру в Салтовском районе и вблизи Гидропарка в Киевском районе.

"Это все гражданская инфраструктура. Торговый центр днем был заполнен людьми, было два удара. По Дворцу спорта, по предварительной информации, четыре удара. Там так же есть гражданские раненые. И еще прилеты по открытой местности, по парковой зоне", — сказал Синегубов.

По предварительным данным правоохранителей, среди примененных во время обстрела ракет были "Искандеры". Другие детали пока выясняются.

Позже Синегубов уточнил, что продолжается операция по разбору завалов в спорткомплексе, где было одно из ракетных попаданий.

"Под завалами до сих пор могут находиться люди, поэтому поисково-спасательные работы продолжаются. Один человек, который работает там электриком, был заблокирован среди завалов. Сейчас он в безопасности", — написал он.

Возле спорткомплекса зафиксировано не менее 6 прилетов, часть из которых попала в землю.

ВС РФ ударили по спорткомплексу в Харькове Фото: Олег Синегубов / Telegram

Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что в Салтовском районе среди пострадавших двое детей и двое медиков. Горели три машины.

"В результате обстрела есть нарушение конструктива газопровода. Есть возгорание. На данный момент эвакуированы 30 человек. На месте работают все соответствующие службы", — отметил он.

Напомним, 31 августа в Харькове было объявлено днем траура. 30 августа в результате российской атаки погибла 14-летняя девочка. 80 человек были ранены, из них 22 детей, в том числе десятимесячный младенец.

31 августа в селе Черкасская Лозовая в Харьковской области жертвами российского удара стали два человека.