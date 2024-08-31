ВС РФ нанесли удар по Харьковской области: погибли два человека, подробности

Глава Харьковской ОГА добавил, что в результате удара также пострадало восемь человек. Семеро из них получили легкие повреждения, одна женщина — средней тяжести.

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В субботу, 31 августа, российские оккупанты атаковали село Черкасская Лозовая в Харьковской области. На данный момент известно о двух погибших. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"На эту минуту уже двое погибших", — отметил он.

Известно, что среди жертв есть одна женщина. В настоящее время устанавливаются ее данные.

Кроме этого, в результате удара пострадало восемь человек. Семь человек получили легкие повреждения, одна женщина находится в среднем состоянии.

Отметим, что оккупанты ударили по населенному пункту в 14:55. В результате удара загорелся дом.

Напомним, в пятницу, 30 августа ВС РФ управляемыми авиабомбами обстреляли Харьков. В результате обстрела погибло шесть человек, пострадало 97 человек, среди них — 22 несовершеннолетних. Сейчас почти завершена поисково-спасательная операция, работают только специальные службы, чтобы "устранить аварийность". Подъезд, который пострадал после атаки, будет разбираться. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что удар был нанесен с помощью управляемой авиабомбы.

По словам Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, среди погибших 30 августа в Харькове есть 14-летняя девочка. Он добавил, что целью врага являются гражданские объекты, мирные люди и дети.