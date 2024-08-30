Среди погибших 14-летняя девочка: количество жертв обстрела ВС РФ в Харькове возросло

Пожар в многоэтажке удалось локализовать. Самому младшему пострадавшему — всего 5 лет.

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Количество погибших и раненых в результате обстрела ВС РФ в Харькове возросло. Об этом 30 августа заявил председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

Он сообщил, что по обновленным данным в Харькове погибли шесть человек и получили ранения 59 человек. Среди пострадавших есть девять детей в возрасте 5–16 лет.

"Люди продолжают обращаться в больницы", — подчеркнул Синегубов.

Фото с места событий Фото: Олег Синегубов / Telegram

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко проинформировал, что среди погибших есть 14-летняя девочка.

"Цели врага — гражданские объекты, мирные люди, дети", — отметил глава МВД.

Пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области передала, что в 19:20 пожар на площади более 1500 квадратных метров был локализован. Ликвидация огня в 12-этажном жилом доме продолжается.

Фото с места событий Фото: ГСЧС

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов информировал об атаке авиабомбами и гибели ребенка на детской площадке в Немышлянском районе. На обстрел ВС РФ отреагировал президент Владимир Зеленский, призвав партнеров остановить российский террор.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов передавал, что в городе зафиксировали пять попаданий. В частности, под ударом оказались 12-этажка, складское здание и жилые дома.