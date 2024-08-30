Авиаудар по Харькову 30 августа: пятеро погибших, 40 пострадавших, подробности (фото, видео)

По информации Алексея Кулебы, сейчас сорок человек ранены. Всего по городу осуществлено пять авиационных обстрелов, на местах работают экстренные службы для помощи пострадавшим.

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В результате атаки российскими оккупантами по Харькову погибло пять человек, среди них — девочка 14 лет. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"К сожалению, количество погибших возросло до пяти человек", — написал он.

В общем враг совершил пять авиационных обстрелов из Белгородской области. Он добавил, что враг попал в 5 локаций в Харькове:

Индустриальный район, 12-этажный дом. Повреждены 5 автомобилей. Три человека погибли.

Центральная часть города. Попадание в землю, возгорание травы.

Индустриальный район. Погибла несовершеннолетняя. 4 пострадавших.

Слободской район. Попадание в складское здание. 2 пострадавших

Слободской район. Повреждены три дома. Пострадали 6 человек.

Впоследствии Олег Синегубов добавил, что 20 травмированных людей в результате обстрела Харькова находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, есть пострадавшие с ампутациями.

"Один из раненых умер в медицинском учреждении", — отметил он.

Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Алексей Кулеба отметил, что 40 человек получили ранения.

"На месте работают все необходимые экстренные службы, местная и областная власть, помогают волонтеры. Людям предоставляется все необходимое. Последствия атаки уточняются", — добавил он

Атака на Харьков

Российские войска атаковали Харьков

В прокуратуре сообщили, что выпуски управляемых авиабомб были осуществлены из населенного пункта Дубовое Белгородской области. Там отметили, он находится в 25 километрах от государственной границы. Враг применил самолет СУ-34.

Напомним, в пятницу, 30 августа ВС РФ ударилиуправляемыми авиабомбами по Харькову. По предварительной информации в местах попаданий есть пожары и разрушения. Сразу стало известно о нескольких раненых и убитых. На месте находятся все экстренные службы.

На атаку также отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. В своем Telegram-канале он сообщил, что удары войска нанесли с помощью управляемой авиабомбы. Он добавил, что нам нужны сильные решения партнеров для остановки террора.