Авіаудар по Харкову 30 серпня: п'ятеро загиблих, 40 постраждалих, подробиці (фото, відео)

По інформації Олексія Кулеби, наразі сорок осіб поранено. Загалом по місту здійснено п'ять авіаційних обстрілів, на місцях працюють екстрені служби для допомоги постраждалим.

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В результаті атаки російськими окупантами по Харкову загинуло п'ятеро людей, серед них — дівчинка 14 років. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"На жаль, кількість загиблих зросла до пʼяти людей", — написав він.

Загалом ворог здійснив п’ять авіаційних обстрілів з Бєлгородської області. Він додав, що ворог влучив у 5 локацій в Харкові:

Індустріальний район, 12-поверховий будинок. Пошкоджено 5 автомобілів. Три людини загинули.

Центральна частина міста. Влучання в землю, загоряння трави.

Індустріальний район. Загинула неповнолітня. 4 постраждалих.

Слобідський район. Влучання в складську будівлю. 2 потерпілих

Слобідський район. Пошкоджено три будинки. Постраждали 6 людей.

Згодом Олег Синегубов додав, що 20 травмованих людей внаслідок обстрілу Харкова перебувають в тяжкому чи вкрай тяжкому стані, є постраждалі з ампутаціями.

"Один із поранених помер у медичному закладі", — зазначив він.

Заступник Керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба зазначив, що 40 людей отримали поранення.

"На місці працюють всі необхідні екстрені служби, місцева та обласна влада, допомагають волонтери. Людям надається усе необхідне. Наслідки атаки уточнюються", — додав він.

Атака на Харків

Російські війська атакували Харків

В прокуратурі повідомили, що випуски керованих авіабомб були здійснені з населеного пункту Дубове Бєлгородської області. Там зазначили, він знаходиться у 25 кілометрів від державного кордону. Ворог застосував літак СУ-34.

Нагадаємо, в п'ятницю, 30 серпня ЗС РФ вдарили керованими авіабомбами по Харкову. За попередньою інформацією в місцях влучань є пожежі та руйнування. Відразу стало відомо про декількох поранених та вбитих. На місці знаходяться всі екстрені служби.

На атаку також відреагував президент України Володимир Зеленський. У своєму Telegram-каналі він повідомив, що удари війська завдали за допомогою керованої авіабомби. Він додав, що нам потрібні сильні рішення партнерів для зупинення терору.