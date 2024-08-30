28 постраждалих і загибла дитина: ЗС РФ завдали ударів по центру Харкова, деталі

За словами міського голови Ігоря Терехова, один з ударів противника припав на 12-поверховий житловий будинок. Загалом загинуло четверо людей. Очільник ОВА Олег Синєгубов також повідомив про влучання в освітній заклад.

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30 серпня російські окупанти посеред дня завдали нових ударів по Харкову. Один із них пошкодив освітній заклад. Фокус зібрав усе, що відомо про ворожий терор.

О 15:18 мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі написав, що місто опинилося під ударом ворожих авіабомб, тому місцевим жителям необхідно бути обережними.

Один із ударів, продовжив міський голова, припав на центральну частину Харкова, на цивільну інфраструктуру. Інформацію стосовно постраждалих і руйнувань продовжують уточнювати.

"За попередньою інформацією в Індустріальному районі маємо влучання по 12-ти поверховому житловому будинку. Там пожежа і часткове руйнування. Інформація про постраждалих там уточнюється", — написав Ігор Терехов.

Ще через кілька хвилин з'явилася інформація про трьох загиблих в Індустріальному районі.

Також є дані про удар по Немишлянському районі. Там, продовжив мер, росіяни вбили дитину просто на дитячому майданчику. Ще троє людей у цьому районі поранені.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов писав, що один з ударів пошкодив освітній заклад у Харкові. Загальна кількість поранених на момент публікації матеріалу становить 28 осіб. Загинули 4 людини.

Удар по Харкову: реакція президента

Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі також висловився про російський терор. Він повідомив, що всі служби для проведення рятувальної операції вже були задіяні. Удар ЗС РФ завдали за допомогою керованої авіабомби.

"Удар, якого не було б, якби в наших Сил оборони була здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується. Нам потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор. Це абсолютно справедлива потреба. І немає жодної раціональної причини обмежувати Україну в захисті. Нам потрібні далекобійні можливості. Нам потрібне виконання домовленостей щодо ППО для України. Це порятунок життів", — написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 30 серпня російські окупанти атакували Україну "шахедами" та "Іскандером". Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях. Є влучання і поранені, а жителів Сум закликали закрити вікна після удару по місцевому підприємству.

Також у ніч на 29 серпня ЗС РФ масовано атакували Україну, є влучання. Ракети та ударні безпілотники окупанти запускали з повітряного простору Курської, Бєлгородської областей і Краснодарського краю. 14 "шахедів" локаційно втрачено на території України. Загалом було запущено 5 ракет і 74 ударні безпілотники. Більшість із повітряних цілей вдалося перехопити.