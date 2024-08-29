5 ракет та 74 "шахеди": ЗС РФ масовано атакували Україну, є влучання (фото)

Ракети та ударні безпілотники окупанти запускали із повітряного простору Курської, Бєлгородської областей та Краснодарського краю. 14 "шахедів" локаційно втрачено на території України.

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Російські окупанти в ніч проти 29 серпня та вранці знову атакували Україну ракетами та "шахедами". ППО збили 5 ракет та 60 БпЛА. Про це повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

"Противник атакував Україну 3 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей – РФ, із цього ж напрямку – 2 ракетами, тип яких наразі встановлюється, а також 74 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" з районів: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ", — зазначив Олещук.

Повітряний набад відбивали зенітні ракетні війська, РЕБ, авіація та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних БпЛА "Shahed-131/136". Ще 14 ударних БпЛА локаційно втрачені (упали) на території України. Протиповітряна оборона працювала у межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської, Сумської та Донецької областей", — йдеться в повідомленні.

Атака на Київщину

Близько 2 години ночі 29 серпня у повітряному просторі Київської області зафіксували ворожі безпілотники. По них відпрацювали сили ППО. Про наслідки атаки повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

"Станом на 9:00 влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає. Падіння уламків фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості. В трьох районах області падіння уламків спричинили пожежі травʼяного настилу. Також є інформація про один пошкоджений приватний будинок. В ньому вибиті вікна", — йдеться в повідомленні.

В Києві уламки БпЛА впали в трьох районах і спричинили незначні пошкодження будинку та пожежу. Про це повідомили у Київській МВА.

За даними місцевої влади, уламки ударних БпЛА впали у Дніпровському, Деснянському та Голосіївському районах. Інформація про постраждалих не надходила.

Так, в Голосіївському районі Києва сталося падіння уламків на територію житлової забудови. Попередньо, пошкоджено вікна та двері в багатоквартирному будинку. В Деснянському районі столиці, попередньо, уламки впали на територію приватного домогосподарства.

У Дніпровському районі на дитячий майданчик між будинками впали уламки БпЛА, а в Деснянському районі в результаті падіння уламків зайнялася альтанка в котеджному містечку.

Атака на Дніпропетровщину

Вночі та вранці 29 сепрня ЗС РФ атакувади Дніпропетровщину "шахедами". Сили ППО збили 5 ворожи дронів-камікадзе на території області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Оборонці неба збили над областю 5 "шахедів". Ворог вдарив БпЛА по Нікополю. Загиблих і постраждалих немає", — проінформував Лисак.

Голова Криворізької РВА Євген Ситниченко повідомив, що в районі вночі було гучно, але все минулося без наслідків.

"Ніч у Криворізькому районі, включно з містом Кривий Ріг, пройшла тривожно. Було гучно. Проте минулося без надзвичайних подій. Дякуємо Повітряним силам України за щоденний захист", — йдеться в повідомленні.

БпЛА в Черкасах атакували підприємство

Внаслідок нічної масованої російської дронової атаки виникла пожежа на території одного з підприємств Черкас.

"Унаслідок падіння уламків на території одного з приватних підприємств обласного центру виникла пожежа. Триває її ліквідація. Оперативні служби працюють", — написав в своєму телеграм-каналі начальник Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець.

Згодом він проінформував, що на щастя, минулось без потерпілих, а силами ППО загалом знищено 8 "шахедів" у межах області.

"За уточненою інформацією, маємо і кілька влучань. В одному з випадків по території приватного підприємства в обласному центрі", — повідомив він.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у Дніпровському районі Києва уламки збитого ударного російського безпілотника впали на дитячий майданчик.