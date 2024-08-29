5 ракет и 74 "шахеда": ВС РФ массированно атаковали Украину, есть попадания (фото)

Ракеты и ударные беспилотники оккупанты запускали из воздушного пространства Курской, Белгородской областей и Краснодарского края. 14 "шахедов" локационно потеряно на территории Украины.

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Российские оккупанты в ночь на 29 августа и утром снова атаковали Украину ракетами и "шахедами". ПВО сбили 5 ракет и 60 БпЛА. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук.

"Противник атаковал Украину 3 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской и Белгородской областей — РФ, с этого же направления — 2 ракетами, тип которых устанавливается, а также 74 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" с районов: Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск", — отметил Олещук.

Воздушную атаку отражали зенитно-ракетные войска, РЭБ, авиация и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбиты 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 60 ударных БпЛА "Shahed-131/136". Еще 14 ударных БпЛА локационно потеряны (упали) на территории Украины. Противовоздушная оборона работала в пределах Харьковской, Черкасской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Сумской и Донецкой областей", — говорится в сообщении.

Атака на Киевщину

Около 2 часов ночи 29 августа в воздушном пространстве Киевской области зафиксировали вражеские беспилотники. По ним отработали силы ПВО. О последствиях атаки сообщили в Киевской областной военной администрации.

"По состоянию на 9:00 попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет. Падения обломков фиксируются за пределами населенных пунктов на открытых участках местности. В трех районах области падения обломков повлекли за собой пожары травяного настила. Также есть информация о один поврежденный частный дом. В нем выбиты окна", — говорится в сообщении.

В Киеве обломки БпЛА упали в трех районах и повлекли за собой незначительные повреждения дома и пожар. Об этом сообщили в Киевской МВА.

По данным местных властей, обломки ударных БпЛА упали в Днепровском, Деснянском и Голосеевском районах. Информация о пострадавших не поступала.

В Голосеевском районе Киева произошло падение обломков на территорию жилой застройки. Предварительно повреждены окна и двери в многоквартирном доме. В Деснянском районе столицы предварительно обломки упали на территорию частного домохозяйства.

В Днепровском районе на детскую площадку между домами упали обломки БпЛА, а в Деснянском районе в результате падения обломков загорелась беседка в коттеджном городке.

Атака на Днепропетровщину

Ночью и утром 29 августа ВС РФ атаковали Днепропетровщину "шахедами". Силы ПВО сбили 5 вражеских дронов-камикадзе на территории области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Оборонители неба сбили над областью 5 "шахедов". Враг ударил БпЛА по Никополю. Погибших и пострадавших нет", — проинформировал Лысак.

Глава Криворожского РВА Евгений Ситниченко сообщил, что в районе ночью было громко, но все обошлось без последствий.

"Ночь в Криворожском районе, включая город Кривой Рог, прошла тревожно. Было громко. Однако обошлось без чрезвычайных событий. Спасибо Воздушным силам Украины за ежедневную защиту", — говорится в сообщении.

БпЛА в Черкассах атаковали предприятие

В результате ночной массированной российской дроновой атаки возник пожар на территории одного из предприятий Черкасс.

"В результате падения обломков на территории одного из частных предприятий областного центра возник пожар. Продолжается его ликвидация. Оперативные службы работают", — написал в своем телеграм-канале начальник Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец.

Впоследствии он проинформировал, что, к счастью, обошлось без пострадавших, а силами ПВО в общей сложности уничтожено 8 "шахедов" в пределах области.

"По уточненной информации, есть и несколько попаданий. В одном из случаев по территории частного предприятия в областном центре", — сообщил он.

Фото: ГСЧС

Напомним, что в Днепровском районе Киева обломки сбитого ударного российского беспилотника упали на детскую площадку.