РФ атаковала Киев: на детскую площадку упали обломки дрона, — Кличко

По словам начальника КГВА Сергея Попко, в результате падения обломков дрона никто не пострадал.

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В Днепровском районе Киева обломки ударного российского беспилотника упали на детскую площадку. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"В Днепровском районе на детскую площадку между домами упали обломки БпЛА", — написал Кличко.

Он уточнил, что экстренные службы города направляются на место происшествия для проверки.

В то же время в Киевской городской военной администрации сообщили, что в результате падения беспилотника никто не пострадал.

"В Днепровском районе, на месте падения обломков БпЛА — без разрушений и пострадавших, пожара не обнаружено", — отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Отметим, что в ночь с 28 на 29 августа российские оккупанты атакуют Украину ударными дронами с разных направлений.

Напомним, 28 августа Вооруженные силы Российской Федерации сбросили авиабомбу на село Измайловка Покровского района Донецкой области, в результате чего под завалами собственного дома погибла целая семья.

26 августа российские оккупанты во время массированной ракетной атаки нанесли удары по объекту промышленности в Машевской громаде Полтавщины.