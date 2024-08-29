РФ атаковала Киев: на детскую площадку упали обломки дрона, — Кличко
По словам начальника КГВА Сергея Попко, в результате падения обломков дрона никто не пострадал.
В Днепровском районе Киева обломки ударного российского беспилотника упали на детскую площадку. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
"В Днепровском районе на детскую площадку между домами упали обломки БпЛА", — написал Кличко.
Он уточнил, что экстренные службы города направляются на место происшествия для проверки.
В то же время в Киевской городской военной администрации сообщили, что в результате падения беспилотника никто не пострадал.
"В Днепровском районе, на месте падения обломков БпЛА — без разрушений и пострадавших, пожара не обнаружено", — отметил начальник КГВА Сергей Попко.
Отметим, что в ночь с 28 на 29 августа российские оккупанты атакуют Украину ударными дронами с разных направлений.
Напомним, 28 августа Вооруженные силы Российской Федерации сбросили авиабомбу на село Измайловка Покровского района Донецкой области, в результате чего под завалами собственного дома погибла целая семья.
26 августа российские оккупанты во время массированной ракетной атаки нанесли удары по объекту промышленности в Машевской громаде Полтавщины.