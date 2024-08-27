ВС РФ атаковали промышленное предприятие на Полтавщине: есть жертвы

Три человека, которые находились в локации на момент обстрела, умерли в медицинских учреждениях от полученных травм. Все они — работники промышленного объекта.

Related video

26 августа российские оккупанты во время массированной ракетной атаки нанесли удары по объекту промышленности в Машевской общине Полтавской области. 27 августа стало известно, что трое пострадавших скончались в больнице после ранений. Об этом сообщает "Суспільне".

Как рассказал председатель Машевской громады, где произошел обстрел, Сергей Сидоренко, три человека, которые были ранены, умерли в медицинских учреждениях из-за полученных травм. Все они — мужчины — работники объекта промышленности, которые на момент атаки находились на территории предприятия, куда произошло попадание.

В связи с трагедией в громаде объявили трехдневный траур, который продлится с 27 по 29 августа.

Еще двое пострадавших в настоящее время находятся в больницах, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, что ВС РФ утром 26 августа устроили массированную ракетную и дроновую атаку по территории Украины. Взрывы в результате ракетных ударов зафиксировали в Харькове, Кривом Роге, Кропивницком, Днепре, Хмельницком, Винницкой и Полтавской областях.