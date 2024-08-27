ЗС РФ атакували промислове підприємство на Полтавщині: є жертви

Три людини, які перебували у локації на момент обстрілу, померли у медичних закладах від отриманих травм. Усі вони — працівники промислового об'єкту.

Related video

26 серпня російські окупанти під час масованої ракетної атаки завдали ударів по об’єкту промисловості в Машівській громаді Полтавщини. 27 серпня стало відомо, що троє постраждалих померли в лікарні після поранень. Про це повідомляє "Суспільне".

Як розповів голова Машівської громади, де стався обстріл, Сергій Сидоренко, три людини, які були поранені, померли у медичних закладах через отримані травми. Усі вони ― чоловіки — працівники об’єкту промисловості, які на момент атаки перебували на території підприємства, куди сталося влучання.

У зв’язку з трагедією в громаді оголосили триденний траур, який триватиме з 27 до 29 серпня.

Ще двоє постраждалих на цей час перебувають у лікарнях, де їм надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, що ЗС РФ вранці 26 серпня влаштували масовану ракетну та дронову атаку по території України. Вибухи внаслідок ракетних ударів зафіксували у Харкові, Кривому Розі, Кропивницькому, Дніпрі, Хмельницькому, на Вінниччині і Полтавщині.