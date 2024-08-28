По данным Донецкой облпрокуратуры, спасатели деблокировали тела родителей 45 и 53 лет, а также их детей — 17-летнего сына и 24-летней дочери.

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В среду, 28 августа, Вооруженные силы Российской Федерации сбросили авиабомбу на село Измайловка Покровского района Донецкой области. Она попала в частный дом, под завалами которого погибла вся семья. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

Жертвами российского удара стали 45 и 53-летние родители, их 17-летний сын и 24-летняя дочь. Тела погибших были найдены и деблокированы спасателями.

По предварительной информации, враг применил управляемую авиационную бомбу для удара по жилому сектору.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Измайловка — небольшое село, относящееся к Кураховской городской громаде Покровского района. Согласно данным из открытых источников, в населенном пункте проживает 199 человек. Расстояние до райцентра (Марьинка) составляет 21 километр.

Напомним, 28 августа аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты захватили населенные пункты Мемрик и Калиново на Покровском направлении. А также продвинулись в Новогродовке, Константиновке, возле Михайловки, Лесовки и Водяного.

27 августа военный из Третьей отдельной штурмовой бригады Владислав "Дацик" заявил, что ВСУ отошли от Новогродовки. Расстояние от ее окрестностей до Покровска составляет около 8,5 км.