Осталось 8 км: боец 3-й ОШБр подтвердил, что ВСУ оставили Новогродовку (карта)

Российские войска прорвались вглубь Новогродовки на Донбассе и продвигаются все ближе к Покровску, отметил ухудшение ситуации украинский боец с позывным "Дацик". Генштаб ВСУ не подтверждает потерю населенного пункта.

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Бойцам ВСУ действительно пришлось оставить город Новогродовку, в котором до российского вторжения проживало 14 тыс. человек. Российские войска приблизились к Покровску. Кроме того, ухудшается ситуация на другом участке фронта — под Торецком. О ситуации на Покровском направлении по состоянию на 27 августа военный из 3-й Отдельной штурмовой бригады (ОМБр) ВСУ Владислав "Дацик" написал в Telegram-канале "Я — штурмовик".

Сообщение с анализом событий на одном из отрезков линии фронта Владислав "Дацик" опубликовал в 10:18 27 августа. В заметке говорится о двух точках на карте — Покровск и Торецк. Под Покровском ВСУ отошли от Новогродовки, написал боец. Под Торецком — подразделения ВС РФ приближаются с юга, а бои происходят в пределах города.

Бои на Донбассе — боец 3 ОШБр о Покровске, Новогродовке, Торецке 27 августа Фото: Скриншот

Бои на Донбассе — ситуация под Покровском 27 августа

Новогродовка — город в Донецкой области, в котором в мирные времена проживало 14 тыс. человек. От населенного пункта тянутся железнодорожные пути, рядом с которыми — прямая дорога, ведущая к юго-восточным окраинам Покровска, свидетельствует карта DeepState. На карте видно, что прорыв внутрь Новогродовки обозначен 25-26 августа. Большая часть пока окрашена цветом, который говорит о боях. Расстояние от окраин Новогродовки до Покровска — около 8,5 км.

Бои на Донбассе — ситуация под Покровском и Новогродовкой 27 августа Фото: DeepState

Отметим, 27 августа аналитики OSINT-проекта Black Bird Group проанализировали спутниковые фотографии позиций ВСУ в Новогродовке, писал Фокус. Фото якобы доказали, что подразделения ВС РФ смогли прорвать фортификации украинцев. Согласно данным OSINTеров, впереди у россиян осталась последняя линия обороны, которая проходит возле сел Лысовка и Красный Яр. В отчете Генштаба ВСУ, опубликованном в 08:00 27 августа упоминается Новогродовка — это один из 11 населенных пунктов на Покровском направлении, где были штурмы врага в течение последних суток. Всего же состоялось 60 атак ВС РФ, сообщило командование.

Напоминаем, 26 августа на Ставке командования приняли решение об усилении подразделений ВСУ, которые держат позиции под Покровском. Перед этим аналитики проекта DeepState сообщили о продвижении россиян возле трех населенных пунктов. Именно тогда враг мог сделать рывок вглубь Новогродовки на 1,7 км и выровнять линию фронта севернее этого города.