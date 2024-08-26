Усиление для обороны Покровска и последствия атаки ВС РФ: Зеленский провел Ставку, детали

По словам украинского президента, во время Ставки были приняты важные решения, которые касались не только ситуации на фронте, но и эффективности ПВО после одной из самых массированных атак ВС РФ.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где обсудил важные события прошедшего дня. Речь пошла как о ситуации на фронте, так и про один из самых массированных обстрелов ВС РФ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, во время собрания прозвучали доклады от командующего Воздушных сил Николая Олещука, министра внутренних дел Игоря Клименко, министра энергетики Германа Галущенко и главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

На Ставке прошлись детально по каждому региону, проанализировали эффективность систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы, а также инженерной защиты. Были утверждены соответствующие решения.

"Ставка. Восстановление энергетики после одного из крупнейших российских обстрелов. По меньшей мере 127 ракет и 109 дронов. На самих объектах продолжается ликвидация последствий, ремонт, разминирование. Кое-где государство-террорист атаковало гражданские объекты кассетными боеприпасами. Должны поработать саперы, прежде чем энергетики возьмутся за ремонт", — написал Владимир Зеленский.

Отдельно пошла речь о ситуации на фронте и доклад об этом предоставил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пишет президент Украины. Речь пошла об оперативной ситуации, в частности касаемо обороны Покровска в Донецкой области.

"Приняли решение о дополнительном усилении направления", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, 26 августа РФ применила свыше сотни ракет и дронов и это была самая массированная атака по Украине за время полномасштабной войны. Оккупанты нанесли удары по топливно-энергетическому сектору государства, применив ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования, заявил командующий Воздушными Силами Николай Олещук.