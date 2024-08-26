Над Киевом сбили около 20 дронов ВС РФ: власти рассказали о состоянии дамбы и разрушениях

Украинские силы противовоздушной обороны сбивали российские дроны-камикадзе на подлете к Киеву, сообщил глава КГВА Сергей Попко. Местные власти рассказали о восстановлении движения по дамбе ГЭС и о пожарах и разрушениях после удара ВС РФ 26 августа.

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26 августа ВС РФ ударили по Киеву и Киевской области двумя волнами дронов-камикадзе "Шахед". Силы противовоздушной обороны сбили около 20 российских целей. В то же время на территории региона есть места с разрушениями после прилетов. О ситуации в столице глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал в Telegram-канале.

Попко сообщил, что воздушная тревога в столице продолжалась около восьми часов. Враг атаковал Киев двумя волнами. Первая волна состоялась ночью и состояла из более десятка дронов-камикадзе "Шахед". Вторая волна — утром и имела примерно такой же размер, написал чиновник. Силы ПВО успешно отработали по беспилотникам: взорвали 20 БПЛА. Бойцы сбивали "Шахеды" на подступах к столице, отметил чиновник. Обломки одного из взорванных устройств упали на автотрассу на выезде из Голосеевского района: сгорело авто, ранен водитель.

Обстрел 26 августа — КМВА о последствиях удара по Киеву Фото: Скриншот

Обстрел 26 августа и дамба ГЭС

Председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко около 16:00 26 августа добавил новые детали о последствиях российского обстрела. Чиновник заявил, что взрывалось во всех семи районах области. Пострадали четыре человека, среди них — новорожденный ребенок. Есть повреждения энергетических объектов, 40 домов, пяти машин, паркингов и складов. Чиновник также объяснил, в каком состоянии дамба Киевской ГЭС. Дамба уцелела: около 16:00-17:00 через плотину восстановят движение авто, написал Кравченко.

Глава областной военной администрации, а также ГУ ГСЧС Киевской области опубликовало несколько фото точек, пострадавших от обстрела ВС РФ 26 августа. На фото ГСЧС видим руины частных домов и воронку от попадания ракеты и дрона, диаметром около 5 метров. Пожарные сообщили, что пришлось тушить огонь после прилета.

Обстрел 26 августа — воронка после попадания ракеты ВС РФ под Киевом Фото: ГСЧС Обстрел 26 августа — последствия пожара под Киевом Фото: ГСЧС

На фото Кравченко в кадр попал детский самокат и церковь, которую едва видно за руинами и дымным столбом.

Обстрел 26 августа — разрушения на Киевщине и детский самокат Фото: Руслан Кравченко - голова Київської ОДА/Facebook Обстрел 26 августа — дом на Киевщине Фото: Руслан Кравченко - голова Київської ОДА/Facebook

Что происходило в Киеве

Отметим, ночью и утром 26 августа жители Киева слышали звуки взрывов, которые раздавались во время российской атаки дронами и ракетами. В первые часы после атаки местные власти подтвердили удары по энергетике и о том, что в столице и регионе вводятся аварийные отключения света. Кроме того, около часа не было воды на правобережье, но вскоре работа насосов возобновилась, сообщил мэр Виталий Кличко.

Между тем в сети появились фото и видео с кадрами возможного попадания по Киевской ГЭС и дамбе водохранилища. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что произошли удары по объектам энергетики, но не упомянул об угрозе для ГЭС в Вышгороде. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заверил, что угрозы прорыва дамбы нет и объяснил, почему не стоит сравнивать данную ситуацию с разрушением Каховского водохранилища.

Напоминаем, эксперт по вопросам энергетики подтвердил, что дамбу ГЭС повредить почти невозможно, и сообщил, есть ли угроза для объединенной энергосистемы.