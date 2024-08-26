"Это был один из самых больших ударов": Зеленский заявил о многих повреждениях в энергетике (видео)

По словам президента, всюду продолжаются восстановительные работы, в ряде регионов открывают Пункты несокрушимости. Владимир Зеленский призвал партнеров снять ограничения в дальнобойности.

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В понедельник, 26 августа, Россия нанесла один из крупнейших комбинированных ударов по территории Украины. Враг выпустил более сотни ракет различных типов и около сотни "Шахедов". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, эта атака, как и большинство предыдущих, была подлой и нацеленной на критическую гражданскую инфраструктуру в большинстве регионов: от Харьковщины и Киева до Одессы и западных областей.

Зеленский сообщил, что в результате атаки есть погибшие и десятки раненых. Он выразил соболезнования родным и близким.

"Много повреждений в энергетике. Но везде, где есть отключения электричества, уже продолжаются восстановительные работы. Ремонтные бригады будут работать круглосуточно. Электричество — вернем. Во всех городах и громадах, которые в этом нуждаются, должны сейчас открыться Пункты несокрушимости", — отметил президент.

Зеленский также отметил важность того, чтобы партнеры Украины реализовали то, о чем с ними договаривался Киев. Это системы ПВО и ракеты к ним. Кроме того, глава государства настаивает на совместном с союзниками сбивании российских ракет и дронов.

"Сегодня были у них мишени на Волыни, на Львовщине, на Франковщине. Винницкая область, Хмельницкая, наша Тернопольщина. В разных наших регионах Украины мы смогли бы сделать значительно больше для защиты жизни, если бы авиация наших европейских соседей работала вместе с нашими F-16 и вместе с нашей ПВО", — сказал президент.

Он напомнил о таком единстве, которое эффективно сработало на Ближнем Востоке. По его словам, так должно быть и в Европе, ведь жизнь везде имеет одинаковую ценность.

"Путин себе не изменяет: это больное существо — всем уже давно понятно. Но так же понятно: он может делать только то, что мир ему позволяет делать. Слабость и недостаточность решений в ответ питает террор. И каждый лидер, каждый наш партнер знает, какие сильные решения нужны, чтобы всю эту войну прекратить, и прекратить справедливо", — добавил Зеленский.

Также он призвал страны Запада снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия тогда, когда Россия использует и собственное оружие всех типов, и "Шахеды", и баллистику из Северной Кореи.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в результате российского удара пострадали 15 областей Украины.