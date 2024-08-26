"Це був один із найбільших ударів": Зеленський заявив про багато пошкоджень в енергетиці (відео)

За словами президента, усюди тривають відновлювальні роботи, у низці регіонів відкривають Пункти незламності. Володимир Зеленський закликав партнерів зняти обмеження в далекобійності.

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У понеділок, 26 серпня, Росія завдала одного з найбільших комбінованих ударів по території України. Ворог випустив понад сотню ракет різних типів і близько сотні "Шахедів". Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, ця атака, як і більшість попередніх, була підлою і націленою на критичну цивільну інфраструктуру у більшості регіонів: від Харківщини та Києва до Одеси та західних областей.

Зеленський повідомив, що внаслідок атаки є загиблі й десятки поранених. Він висловив співчуття рідним і близьким.

"Багато пошкоджень в енергетиці. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Електрику — повернемо. В усіх містах і громадах, які цього потребують, мають зараз відкритися Пункти незламності", — зазначив президент.

Зеленський також наголосив на важливості того, щоб партнери України реалізували те, про що з ними домовлявся Київ. Це системи ППО і ракети до них. Крім того, глава держави наполягає на спільному із союзниками збитті російських ракет і дронів.

"Сьогодні були в них мішені на Волині, на Львівщині, на Франківщині. Вінницька область, Хмельницька, наша Тернопільщина. У різних наших регіонах України ми змогли б зробити значно більше для захисту життя, якби авіація наших європейських сусідів працювала разом із нашими F-16 і разом із нашою ППО", — сказав президент.

Він нагадав про таку єдність, яка ефективно спрацювала на Близькому Сході. За його словами, так має бути і в Європі, адже життя всюди має однакову цінність.

"Путін собі не зраджує: це хвора істота — всім уже давно зрозуміло. Але так само зрозуміло: він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити. Слабкість і недостатність рішень у відповідь живить терор. І кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб усю цю війну припинити, і припинити справедливо", — додав Зеленський.

Також він закликав країни Заходу зняти обмеження на використання Україною далекобійної зброї тоді, коли Росія використовує і власну зброю всіх типів, і "Шахеди", і балістику з Північної Кореї.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок російського удару постраждали 15 областей України.