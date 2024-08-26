Комбінований обстріл України 26 серпня: на Житомирщині та в Луцьку є жертви (фото)

Очільники Львівської, Хмельницької, Волинської, Рівненської і Житомирської областей повідомили про пошкодження низки об'єктів енергетичної інфраструктури. У регіонах запроваджують екстрені відключення світла.

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У понеділок, 26 серпня, внаслідок російської масованої атаки постраждали 15 областей. Ціллю ворога стала енергетична інфраструктура. У низці регіонів зафіксовані пошкодження. "Укренерго" застосовує екстрені відключення світла, аби стабілізувати систему. Очільники обласних військових адміністрацій отримали завдання розгорнути за необхідності Пункти незламності. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фокус зібрав все, що відомо про наслідки обстрілів у Львівській, Волинській, Хмельницькій, Рівненській і Житомирській областях.

Обстріл України 26 серпня: атака на Львівщину

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький о 08:41 повідомляв, що ракети тримають курс на Львівщину. Повітряна ціль рухалася у напрямку Ходорова на Стрий. У напрямку Золочева летіло три ракети. О 08:58 знову була зафіксована небезпека для Стрия. О 09:08 Козицький заявив про роботу ППО на Львівщині. О 09:27 повторні вибухи чули у Стрию.

"Ворог атакував енергетичні об'єкти на Львівщині. Через це у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням. Деталі згодом", — зазначив Козицький о 09:38.

Пізніше він уточнив, що внаслідок масованого ракетно-дронного удару виникли тимчасові перебої з електропостачанням у Львові та області, але ситуацію вдалося стабілізувати. Енергетики працюють над відновленням живлення. На місцях чергують ДСНС та правоохоронці.

Фото: Скриншот

Обстріл Луцька: що відомо

Повітряну тривогу у Волинській області оголосили о 06:11. Близько 09:00 начальник ОВА Юрій Погуляйко заявив, що поблизу Луцька було збито "Шахед".

"Уламки впали на територію обласного центру. В результаті пошкоджено багатоквартирний будинок", — написав він.

Наслідки обстрілу Луцька Фото: ДСНС

Після цього за декілька хвилин у Луцьку знову пролунав вибух. Очільник міста Ігор Поліщук поінформував про пошкодження обʼєкта інфраструктури у Луцьку і одного загиблого.

Близько 10:00 зафіксовано влучання у ще один житловий будинок в обласному центрі.

Внаслідок вимкнення електроенергії, у більшості районів Луцька відсутнє водопостачання.

За словами мера Поліщука, загалом внаслідок ворожих обстрілів у Луцьку потерпіло 5 людей, 1 людина загинула.

Об 11:12 у Волинській оголосили про відбій тривоги.

Обстріл України 26 серпня — удар по Хмельницькій області

Російські ракети та дрони атакували Хмельниччину. Голова ОВА Сергій Тюрін заявив, що наслідки російського удару ще з'ясовують. Він доручив районам та громадам оперативно розпочати роботу Пунктів незламності, щоб усі жителі області мали можливість підзарядити телефони та отримати необхідні першочергові послуги.

Фото: Скриншот

Кореспондентка Фокусу повідомляла про вибухи у Хмельницькому. Ракети на область летіли з Вінниччини. У кількох районах Хмельницького зникло світло.

Фото: Скриншот

Місцеві пабліки повідомляли про вибухи о 08:14. Ракети на область летіли з Вінниччини. У кількох районах Хмельницького зникло світло.

Повітряні сили о 08:48 попереджали про крилаті ракети на Старокостянтинів.

Обстріл Рівненської та Житомирської областей

У Рівненській області ціллю російського удару став об'єкт енергетичної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олександр Коваль. За його словами, в одному житловому будинку пошкоджено вікна. Жертв і постраждалих немає. У Рівненському районі знеструмлено населені пункти. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків удару.

"Крім того, сили ППО збили повітряні цілі у Рівненському районі. Попередньо — теж без жертв", — додав Коваль.

На Житомирщині під час масованої ракетної атаки постраждали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури, повідомив начальник ОВА Віталій Бунечко.

За попередніми даними, загинула жінка.

В області також запроваджено аварійні відключення світла. Працюють рятувальники та ремонтні бригади.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко після обстрілу 26 серпня заявив про складну ситуацію в енергетичному секторі. Оператор системи передачі був змушений запровадити режим екстрених відключень світла.

Раніше Фокус писав про наслідки російського удару по Києву та Київській області.