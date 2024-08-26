Комбинированный обстрел Украины 26 августа: на Житомирщине и в Луцке есть жертвы (фото)

Руководители Львовской, Хмельницкой, Волынской, Ровенской и Житомирской областей сообщили о повреждении ряда объектов энергетической инфраструктуры. В регионах вводят экстренные отключения света.

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В понедельник, 26 августа, в результате российской массированной атаки пострадали 15 областей. Целью врага стала энергетическая инфраструктура. В ряде регионов зафиксированы повреждения. "Укрэнерго" применяет экстренные отключения света, чтобы стабилизировать систему. Руководители областных военных администраций получили задание развернуть при необходимости Пункты несокрушимости. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фокус собрал все, что известно о последствиях обстрелов во Львовской, Волынской, Хмельницкой, Ровенской и Житомирской областях.

Обстрел Украины 26 августа: атака на Львовскую область

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий в 08:41 сообщал, что ракеты держат курс на Львовщину. Воздушная цель двигалась в направлении Ходорова на Стрый. В направлении Золочева летели три ракеты. В 8:58 снова была зафиксирована опасность для Стрыя. В 09:08 Козицкий заявил о работе ПВО на Львовщине. В 09:27 повторные взрывы слышали в Стрые.

"Враг атаковал энергетические объекты на Львовщине. Из-за этого во Львове и области частично возникли перебои с электроснабжением. Детали позже", — отметил Козицкий в 09:38.

Позже он уточнил, что в результате массированного ракетно-дронного удара возникли временные перебои с электроснабжением во Львове и области, но ситуацию удалось стабилизировать. Энергетики работают над восстановлением питания. На местах дежурят ГСЧС и правоохранители.

Фото: Скриншот

Обстрел Луцка: что известно

Воздушную тревогу в Волынской области объявили в 06:11. Около 09:00 начальник ОВА Юрий Погуляйко заявил, что вблизи Луцка был сбит Шахед.

"Обломки упали на территорию областного центра. В результате поврежден многоквартирный дом", — написал он.

Последствия обстрела Луцка Фото: ГСЧС

После этого через несколько минут в Луцке снова прогремел взрыв. Глава города Игорь Полищук проинформировал о повреждении объекта инфраструктуры в Луцке и одном погибшем.

Около 10:00 зафиксировано попадание в еще один жилой дом в областном центре.

Вследствие отключения электроэнергии, в большинстве районов Луцка отсутствует водоснабжение.

По словам мэра Полищука, в целом в результате вражеских обстрелов в Луцке пострадали 5 человек, 1 человек погиб.

В 11:12 в Волынской объявили об отбое тревоги.

Обстрел Украины 26 августа — удар по Хмельницкой области

Российские ракеты и дроны атаковали Хмельницкую область. Председатель ОГА Сергей Тюрин заявил, что последствия российского удара еще выясняют. Он поручил районам и громадам оперативно начать работу Пунктов несокрушимости, чтобы все жители области имели возможность подзарядить телефоны и получить необходимые первоочередные услуги.

Фото: Скриншот

Корреспондентка Фокуса сообщала о взрывах в Хмельницком. Ракеты на область летели из Винницкой области. В нескольких районах Хмельницкого исчез свет.

Фото: Скриншот

Местные паблики сообщали о взрывах в 08:14. Ракеты на область летели из Винницкой области. В нескольких районах Хмельницкого исчез свет.

Воздушные силы в 08:48 предупреждали о крылатых ракетах на Староконстантинов.

Обстрел Ровенской и Житомирской областей

В Ровенской области целью российского удара стал объект энергетической инфраструктуры, сообщил глава ОГА Александр Коваль. По его словам, в одном жилом доме повреждены окна. Жертв и пострадавших нет. В Ровенском районе обесточены населенные пункты. Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий удара.

"Кроме того, силы ПВО сбили воздушные цели в Ровенском районе. Предварительно — тоже без жертв", — добавил Коваль.

На Житомирщине во время массированной ракетной атаки пострадали жилые дома и объекты критической инфраструктуры, сообщил начальник ОВА Виталий Бунечко.

По предварительным данным, погибла женщина.

В области также введены аварийные отключения света. Работают спасатели и ремонтные бригады.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко после обстрелов 26 августа заявил о сложной ситуации в энергетическом секторе. Оператор системы передачи был вынужден ввести режим экстренных отключений света.

Ранее Фокус писал о последствиях российского удара по Киеву и Киевской области.