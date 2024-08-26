Десятки взрывов, жертвы и аварийные отключения: что известно об обстреле Украины 26 августа

15 областей пострадали 26 августа в результате российской массированной атаки. Энергетики ввели экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать энергосистему. Известно о трех гражданах, которые получили несовместимые с жизнью травмы во время обстрела.

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26 августа Россия осуществила массированную комбинированную воздушную атаку по территории Украины. Оккупанты применили крылатые ракеты "Калибр", аэробаллистические ракеты "Кинжал", дроны-камикадзе "Шахед". Атакованы были более 15 регионов Украины. В целом ВС РФ целились по объектам энергетической инфраструктуры. Фокус собрал все, что известно об атаке регионов Украины 26 августа на данный момент.

Около 1 часа ночи Воздушные силы сообщили о залете российских "Шахедов" на территорию Сумщины, Донетчины и Херсонщины — они разлетелись по направлениям — Черниговщина, Киевщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Николаевщина.

Также в 4:30 поступило сообщение о взлете бортов Ту-95МС на территории РФ с разных аэродромов:

6-х с аэродрома "Оленья",

4-х с аэродрома "Энгельс",

1 с аэродрома "Дягилево",

6-х Ту-22м3 с аэродрома "Шайковка" (Калужская обл).

Кроме этого состоялись пуски с носителей "Калибров" в Черном море и КАБов с территории Херсонщины.

Около 6:30 первая российская ракета вошла в воздушное пространство Украины, а в 7:30 стало известно о том, что в воздухе находятся 6 самолетов Ту-22М3 РФ.

Взрывы в результате ракетных ударов зафиксировали в Харькове, Кривом Роге, Кропивницком, Днепре, Хмельницком и Винницкой области. Также враг атаковал Киев, Одессу, Луцк, Ивано-Франковск, Львовскую область.

Польша подняла авиацию из-за атаки РФ по Украине. Украинцев призвали находиться в безопасных местах.

Из-за ситуации с безопасностью на некоторое время перекрыли движение по плотине ДнепроГЭС.

Обстрел Украины 26 августа — пострадали 15 регионов

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, 15 областей пострадали 26 августа в результате российской массированной атаки. Враг применил различные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы". Есть раненые и погибшие.

"Целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура. К сожалению, есть повреждения в ряде регионов. "Укрэнерго" вынуждено применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему. Главы ОВА получили задание развернуть при необходимости Пункты Несокрушимости", — рассказал он.

Денис Шмыгаль отметил, что для того, чтобы остановить варварский обстрел украинских городов, необходимо уничтожать то, откуда запускаются российские ракеты. Для этого Украине нужно дальнобойное оружие и разрешение партнеров бить им по российским объектам.

Обстрел Украины 26 августа — какая ситуация в энергетике

Министр энергетики Герман Галущенко в Facebook заявил, что ситуация в энергетическом секторе Украины остается напряженной из-заракетного обстрела, произошедшего 26 августа со стороны России. Последствия массированной атаки еще выясняются.

"Враг снова терроризирует всю Украину ракетами. Под прицелом энергетика. Враг не оставляет планов лишить украинцев света", — написал он.

Галущенко сообщил, что оператор системы передачи был вынужден срочно ввести режим экстренных отключений электроэнергии.

"Ситуация сложная, последствия атак уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", — добавил министр.

Атака на Киев и Киевскую область

В КГВА сообщили о работе ППО на Киевщине и призвали граждан находиться в безопасных городах. Из-за исчезновения света в нескольких районах города власти проинформировали о возобновлении работы Пунктов Несокрушимости.

"В связи со сложной оперативной ситуацией в энергетическом секторе и, в частности, по указанию Укрэнерго о введении экстренных отключений света, было принято решение развернуть Пункты Несокрушимости по городу Киеву. Энергетики работают чтобы вернуть свет. Сохраняйте спокойствие и будьте в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки в нескольких районах столицы возникли перебои с энергоснабжением.

"На правом берегу столицы из-за отключения света есть перебои с водоснабжением. Энергетики и коммунальные службы возобновили работу оборудования водоснабжения на правом берегу столицы. В течение часа давление в жилых домах выйдет на оптимальные параметры", — написал городской голова Киева.

Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, в результате массированной российской атаки 26 августа в Киевской области есть повреждения инфраструктурных объектов. Один человек получил ранения, рассказал Кравченко.

В Офисе генерального прокурора уточнили, что ранения получила женщина. Правоохранители начали досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Атака на Харьков и Харьковскую область

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе около 4 часов утра.

"В результате прилета по Слободскому району города горит частный дом. Экстренные службы работают на месте удара. Сейчас есть информация о двух пострадавших после прилета", — проинформировал он.

Впоследствии Терехов обновил информацию, что количество пострадавших возросло до шести человек.

Председатель Харьковской военной администрации Олег Синегубов сообщил о том, что около 08:05 враг нанес удар по г. Харьков, попадание зафиксировано в Немышлянском районе по открытой территории.

"На эту минуту — без пострадавших", — написал он.

Ракетный удар по Одесской области

Около 8:30 утра 26 августа в Одесской области прогремели взрывы. Председатель Одесской ОГА Виталий Кипер сообщил об атаке на энерго и гражданскую инфраструктуру.

"Утром враг совершил ракетный удар по Одесской области. Цель террористов — энергетическая и гражданская инфраструктура региона. В результате атаки четыре человека получили ранения, среди них — 10-летний мальчик. Трое пострадавших, в том числе и ребенок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь", — написал Кипер.

Он добавил, что в результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта. Также в Одесском районе есть сбои в работе электроэнергии. Все соответствующие службы устраняют последствия атаки россиян. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления агрессора против гражданского населения.

Взрывы в Луцке

26 августа на Волыни силы ПВО сбили вражеский "Шахед". Его обломки упали на территорию областного центра. В результате поврежден многоквартирный дом. На месте работали все соответствующие службы.

Председатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко впоследствии сообщил о повторной атаке, и что в результате нее поврежден еще один жилой дом в областном центре.

"К сожалению, имеем одного пострадавшего. Остальная информация — уточняется", — написал он.

Из-за атаки в части региона аварийно отключили свет.

Ракетная атака на Ровенскую область

В результате вражеской атаки на Ривненщине повреждения получил объект энергетической инфраструктуры. в результате взрыва в жилом доме повредило окна. По информации председателя Ривненской ОГА Александра Коваля, обошлось без человеческих жертв.

"Обесточены населенные пункты в Ровенском районе. Сейчас соответствующие службы работают над ликвидацией последствий удара. Кроме того, силы ПВО сбили воздушные цели в Ровенском районе. Предварительно — тоже без жертв", — написал он.

Атака на Житомир

Житомир остался без водоснабжения из-за массированной атаки ВС РФ. Об этом пишет "Суспільне".

Примерно с 8:30 утра в Житомире прогремели несколько взрывов. После этого начали поступать сообщения об исчезновении электро- и водоснабжения.

В 09:15 "Житомирводоканал" в своем Telegram сообщил, что из-за обесточивания в результате ракетной атаки РФ в городе приостановлено водоснабжение. "Житомироблэнерго" проинформировало, что 26 августа в регионе применят графики аварийных отключений.

В 09:50 Житомирский городской голова Сергей Сухомлин вышел в прямой эфир и проинформировал, что водоснабжение после отбоя включат на 2 часа.

Председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко проинформировал, что в одном из сел Звягельского района в результате падения обломков сбитого "шахеда" погибла женщина 1992 года рождения. В комментарии Общественном глава Звягельской районной военной администрации Иван Туровский подтвердил эту информацию.

"Погибла молодая женщина 1992 года рождения, которая во время атаки России на Украину находилась во дворе. У женщины остались двое несовершеннолетних детей. Она была во дворе, кормила домашнюю птицу, в нее попал осколок. Мать женщины перед тем говорила ей, чтобы она не выходила, но женщина не послушала мать и не спряталась", — рассказал Иван Туровский.

Около 11 часов утра председатель Житомирской ОГА в своем Telegram написал, что на Житомирщине под массированной ракетной атакой пострадали жилые дома и объекты критической инфраструктуры.

Обстрел Львовщины

Около 8:40 на Львовщине зафиксировали российские ракеты, которые летели в направлении Золочева и Стрыя. В регионе работала ПВО.

"Враг атаковал энергетические объекты на Львовщине. Из-за этого во Львове и области частично возникли перебои с электроснабжением. Детали позже", — написал Козицкий.

Городской председатель Львова Андрей Садовый сообщил, что из-за попадания в области во Львове могут возникнуть перебои с водоснабжением, пока подстанции не перейдут на резервное питание. Также возможны перебои электроэнергии. Попаданий по городу зафиксировано не было.

Ракетные удары на Днепропетровщине

Утром, 26 сепрня, ВС РФ атаковали Днепропетровскую область ракетами и "шахедами". Взрывы прогремели в Криворожском и Днепровском районах. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Спасибо за работу ПВО! Впрочем, к сожалению, без последствий вражеский террор не обошелся. Предварительно, есть один погибший, 69-летний мужчина. Произошло несколько возгораний. В частности, пожар в дачном доме. Из-под завалов дачного дома в Днепровском районе достали мужчину. Ему оказывают необходимую медпомощь", — сообщил Лысак.

По предварительным данным, повреждены с десяток домов. 2 — разрушены. Изуродована хозяйственная постройка. Пожар спасатели потушили.

Ракетный удар в Винницкой области

ВС РФ атаковали объекты критической инфраструктуры Винницкой области во время массированной атаки утром 26 августа. Об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОГА Наталья Заболотная 26 августа.

"Есть повреждения взрывной волной частного дома", — сказала она.

Отмечается, что по состоянию на 10:40 информация о погибших отсутствует. Все службы выехали на места для ликвидации последствий.

"Последствия атак устанавливаются. Информация будет обновляться", — говорится также в сообщении ОВА.

Напомним, что ВС РФ 26 августа атаковали энергоинфраструктуру. В Украине ввели экстренные отключения света.