В Луцке "Шахед" попал в еще один дом, есть пострадавший: подробности (фото)

Через полтора часа после первого удара в Луцке зафиксировали еще одно попадание в жилой дом. В большинстве районов города нет водоснабжения из-за отключения электроэнергии.

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В Луцке спасатели ликвидировали последствия российской атаки, которая произошла утром 26 августа. Вражеский удар повредил дом, сообщили в ГСЧС.

"Около 08:30 произошло попадание в многоквартирный жилой дом на одном из проспектов города. В результате этого было повреждено здание и имущество граждан", — говорится в заявлении.

Кроме этого была оказана помощь жителям для эвакуации в безопасное место.

Последствия атаки ВС РФ на Луцк 26 августа Фото: ГСЧС Последствия атаки ВС РФ на Луцк 26 августа Фото: ГСЧС

В то же время глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко сообщил о повреждении еще одного дома.

"Около 10:00 в результате вражеской атаки поврежден еще один жилой дом в областном центре. К сожалению, имеем одного пострадавшего", — отметил он.

По словам Погуляйко, остальная информация — уточняется. Все соответствующие службы работают на месте.

В ОВА просят не распространять фото, видео и любую информацию о событии.

Фото: Скриншот

В соцсетях также опубликовали кадры попадания "Шахеда" в дом. Фокус не публикует это видео по этическим соображениям.

В свою очередь городской голова Луцка Игорь Полищук сообщил о последствиях российской атаки для инфраструктуры. В большинстве районов города отключено водоснабжение из-за отключения электроэнергии.

"Специалисты КП "Луцкводоканал" выедут на места для включения генераторов и восстановления водоснабжения сразу после завершения воздушной тревоги", — написал он.

Напомним, в Луцке в результате российской атаки был поврежден объект инфраструктуры. Известно об одном погибшем.

Фокус писал о массированном обстреле регионов Украины 26 августа.