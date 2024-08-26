Над Києвом збили близько 20 дронів ЗС РФ: влада розповіла про стан дамби та руйнування

Українські сили протиповітряної оборони збивали російські дрони-камікадзе на підльоті до Києва, повідомив голова КМВА Сергій Попко. Місцева влада розповіла про відновлення руху по дамбі ГЕС і про пожежі та руйнування після удару ЗС РФ 26 серпня.

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26 серпня ЗС РФ вдарили по Києву та Київській області двома хвилями дронів-камікадзе "Шахед". Сили протиповітряної оборони збили близько 20 російських цілей. Водночас на території регіону є місця з руйнуваннями після прильотів. Про ситуацію у столиці голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів у Telegram-каналі.

Попко повідомив, що повітряна тривога у столиці тривала близько восьми годин. Ворог атакував Київ двома хвилями. Перша хвиля відбулася вночі і складалася з більш як десятка дронів-камікадзе "Шахед". Друга хвиля — зранку і мала приблизно такий же розмір, написав посадовець. Сили ППО успішно відпрацювали по безпілотниках: підірвали 20 БПЛА. Бійці збивали "Шахеди" на підступах до столиці, зауважив чиновник. Уламки одного з підірваних пристроїв упали на автотрасу на виїзді з Голосіївського району: згоріло авто, поранено водія.

Обстріл 26 серпня - КМВА про наслідки удару по Києву Фото: Скриншот

Обстріл 26 серпня і дамба ГЕС

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко близько 16:00 26 серпня додав нові деталі про наслідки російського обстрілу. Чиновник заявив, що вибухало в усіх семи районах області. Постраждало четверо людей, серед них — новонароджена дитина. Є пошкодження енергетичних об'єктів, 40 будинків, п'яти машин, паркінгів та складів. Посадовець також пояснив, у якому стані дамба Київської ГЕС. Дамба вціліла: близько 16:00-17:00 через греблю відновлять рух авто, написав Кравченко.

Очільник обласної військової адміністрації, а також ГУ ДСНС Київської області опублікувало кілька фото точок, постраждалих від обстрілу ЗС РФ 26 серпня. На фото ДСНС бачимо руїни приватних будинків та вирву від влучання ракети та дрона, діаметром близько 5 метрів. Пожежники повідомили, що довелось гасити вогонь після прильоту.

Обстріл 26 серпня - вирва після влучання ракети ЗС РФ під Києвом Фото: ДСНС Обстріл 26 серпня - наслідки пожежі під Києвом Фото: ДСНС

На фото Кравченка у кадр потрапив дитячий самокат та церква, яку ледь видно за руїнами та димним стовпом.

Обстріл 26 серпня - руйнування на Київщині та дитячий самокат Фото: Руслан Кравченко - голова Київської ОДА/Facebook Обстріл 26 серпня - будинок на Київщині Фото: Руслан Кравченко - голова Київської ОДА/Facebook

Що відбувалось у Києві

Зазначимо, вночі та зранку 26 серпня жителі Києва чули звуки вибухів, які лунали під час російської атаки дронами та ракетами. У перші години після атаки місцева влада підтвердила удари по енергетиці і про те, що у столиці та регіоні запроваджуються аварійні відключення світла. Крім того, близько години не було води на правобережжі, але незабаром робота насосів відновилася, повідомив мер Віталій Кличко.

Водночас у мережі з'явилися фото та відео з кадрами можливого влучання по Київській ГЕС та дамбі водосховища. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що відбулись удари по об'єктах енергетики, але не згадав про загрозу для ГЕС у Вишгороді. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко запевнив, що загрози прориву дамби немає і пояснив, чому не варто порівнювати дану ситуацію з руйнуванням Каховського водосховища.

Нагадуємо, експерт з питань енергетики підтвердив, що дамбу ГЕС пошкодити майже неможливо, і повідомив, чи є загроза для об'єднаної енергосистеми.