Удар по Київській ГЕС: експерт пояснив, чи вистоїть дамба і, чи буде шкода для енергосистеми

Українські енергетики краще готові до повітряних ударів ЗС РФ, ніж це було у 2022 році, заявив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. Він впевнений у міцності дамби ГЕС і щодо того, що пошкоджені елементи швидко відновляться.

Related video

Київська ГЕС і дамба водосховища — це об'єкти, які відрізняються за рівнем вразливості під час обстрілів ЗС РФ. Дамбу, наприклад, зруйнувати дуже важко. Водночас пошкодження інших уразливих об'єктів втримає об'єднану енергетичну систему. Про деталі російського обстрілу 26 серпня і про готовність системи експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев розповів у ефірі телеканалу "Київ 24".

Рябцев наголосив, що дамба (чи гребля) на Київській ГЕС досить міцна, щоб встояти під час російського удару. Однак внаслідок обстрілу ЗС РФ дійсно постраждали вразливіші об'єкти, визнав експерт. Втім, він впевнений, що їх швидко відремонтують і відновлять нормальну роботу енергосистеми.

"Пошкодження були завдані, але всі ці пошкодження, пошкоджене обладнання знову запрацює найближчими днями", — пролунало в ефірі телеканалу.

Крім того, експерт пояснив, завдяки чому вдається так швидко відновити систему. На його думку, перші обстріл, які ЗС РФ провели восени 2022 року, стали несподіванкою для енергетиків. Саме тому були такі важкі наслідки. Однак тепер усі роботи виконуються з врахуванням загрози з боку ворога, сказав він.

"Зараз всі роботи здійснюються за визначеними методиками, за визначеним алгоритмами. І навіть аварійні вимкнення, які відбувалися по Україні, вони були превентивними", — заявив Рябцев.

Київська ГЕС і дамба - енергетичний експерт про обстріл 26 серпня див. 13:48

Київська ГЕС і дамба — деталі обстрілу 26 серпня

Зранку 26 серпня ЗС РФ завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні і під загрозою опинилась Київська ГЕС, писав Фокус. По українцях летіли дрони-камікадзе "Шахед", ракети "Кинджал", "Калібр", Х-101, які прямували зі сходу на захід та в центр країни. Під ударом, серед інших 15 регіонів, опинилась Київщина. Голова Київської ОВА Руслан Кравченко підтвердив, що росіяни атакували трьома десятками засобами ураження. З його слів, сили ППО збили півтора десятка дронів та стільки ж ракет різних типів. Однак ворог все ж пошкодив два енергетичні об'єкти — про що саме ідеться, посадовець не пояснив.

Київська ГЕС - Руслан Кравченко про удари 26 серпня по Києву Фото: Скриншот

Водночас з'явилась заява керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, головною темою якої була Київська ГЕС. Він написав, що не слід турбуватись щодо подій на ГЕС. З його слів, її неможливо зруйнувати ззовні. Коментар чиновника з'явився після того, як у мережі з'явились кадри удару ракети Х-101 по Київському водосховищу. Крім того, публікували відео з пожежею та стовпами диму біля гідроелектростанції.

Київська ГЕС - Андрій Коваленко про можливість руйнування Фото: Скриншот

Київська ГЕС на карті

Президент України Володимир Зеленський не підтвердив загрозу для гідроелектростанції на північ від столиці. Київська ГЕС на карті розташована у місті Вишгород, а дамба втримує воду Київського водосховища об'ємом близько 3,7 куб. км. Тим часом на карті з траєкторією дронів та ракет не можливо зробити висновок, чи Київська ГЕС була ціллю ворога.

Київська ГЕС на карті - де розташована гідроелектростанція Фото: Google maps Київська ГЕС і траєкторія "шахедів" та ракет ЗС РФ 26 серпня Фото: Радник / Telegram

Зазначимо, під час обстрілу 26 серпня жителі Києва масово ховались у метро від ракет та дронів ЗС РФ. На відео, знятому на місці подій, можна побачити, як люди заспівали пісні про столицю. У репертуарі українців опинились пісні "Як тебе не любити, Києве мій". При цьому громадянам довелось перебувати у сховищі близько семи годин, повідомили ЗМІ.

Нагадуємо, в НЕК "Укренерго" та голова офісу президента Андрій Єрмак підтвердили, що в Україні запровадили аварійні відключення через удар РФ.